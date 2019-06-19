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Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео

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Як спакувати речі у відпустку - фото 1
Як спакувати речі у відпустку / medium

Сезон відпусток у розпалі! Однак чемоданний настрій не завжди приносить нам радість, адже для декого збір речей стає суцільним стресом. Уникнути цього дуже просто! Ось круті лайфхаки, які допоможуть швидко і компактно спакувати валізу, не зімнувши при цьому речі.

Наші перевірені поради допоможуть зібрати валізу в поїздку на 2 дні або на місяць, не витративши на це багато нервових клітин, часу і сил. Гайда!

1. Пишіть список

Це здається очевидним, але саме цим пунктом більшість нехтує. Напишіть один базовий список, які підходить для будь-якої поїздки, а після доповнюйте його індивідуально під кожну наступну. Це позбавити як від зайвих речей у валізі, так і від небезпеки залишити необхідне вдома.

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2. Перестрахуйтеся у дорозі

Якщо ви подорожуєте з валізою, яку потрібно здавати в багаж, пам'ятайте – завжди є шанс, що він прибуде в пункт призначення несвоєчасно або взагалі загубиться. Щоб не опинитися в незручному, а то і безвихідному становищі, упакуйте базовий необхідний набір речей (білизна, шкарпетки, додаткова кофта або змінна футболка і т.д.) у свою ручну поклажу.

Збирайтеся відповідно до прогнозу погоди.

3. Пакуйте речі правильно

Якщо ви вже обрали речі для подорожі, час їх пакувати! Футболки, пуловери, майки, сорочки і будь-які інші речі займають менше місця і менше мнуться, якщо їх згорнути валиком, а не укладати звичними шарами. Дивіться у нашому відео, як це правильно робити:

Найбільш практичний спосіб зібрати сумку – це упаковувати речі в зворотному порядку. Самі подумайте: те, що ви покладете першим, діставатися буде останнім. Якщо ви прилітаєте в пункт призначення ввечері, останніми покладіть в сумку піжаму, а запасну пару джинсів залиште на дні сумки.

4. Не забувайте про потрібні дрібниці

Засоби гігієни краще зібрати в одному пакетику, щоб вони не пролилися. Якщо ви плануєте взяти їх у ручну поклажу, то вам чудово підійдуть "дорожні набори", які продаються в мережах магазинів, або звичайні порожні баночки, куди можна перелити необхідні засоби.

На борт літака можна брати рідини, об'ємом до 100 мл. Загальний їхній об'єм має становити не більше ніж 1 літр.

Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео - фото 335378

5. Як помістити все і навіть більше

Складайте речі в окремі чохли й пакети. В одному може бути білизна, в іншому – взуття, в третьому – косметика, в четвертому – аксесуари і т. д. Зверху обов'язково залиште чохол з предметами першої необхідності. Краще використовувати вакуумні пакети, завдяки яким ви отримаєте практично плоский пласт спресованих речей, що легко вміститься в будь-якій сумці. Просто видавіть руками повітря з пакета – обсяг зменшиться, а речі не помнуться.

Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео - фото 335377

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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