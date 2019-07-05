Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів

Провести літню відпустку не на морі й залишитися задоволеними? Ми це перевірили на собі й підтверджуємо: це можливо! Розповідаємо вам, як провести незабутній тиждень в одному з найбільших міст Польщі – Вроцлаві на річці Одрі.

Як потрапити у Вроцлав

Найперше, що потрібно – квитки! Купуйте заздалегідь, адже так можна натрапити на знижки. Свої квитки ми обирали за місяць до вильоту за дешевим тарифом й суттєво зекономили.

Щоб не було проблем з митним контролем, вивчіть кілька фраз англійською або польською. Вам доведеться пояснити мету приїзду та, можливо, відповісти на додаткові питання прикордонників.

Наш маршрут: Львів – Вроцлав – Львів

Рекомендуємо обирати саме літак, адже це найвигідніший варіант: найшвидший (до 1 години) й подекуди дешевший, ніж автобус, який їде від 10 до 21 години.

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Ще один лайфхак, як зекономити на перельотах компанії Wizz Air – станьте учасником Wizz Discount Club. Вартість для 2 пасажирів – 30 євро на рік, а для 6 пасажирів – 60 євро на рік. Якщо ви впевнені, що за рік у вас буде понад 2 подорожі, то сміливо купуйте членство у клубі, адже воно себе окупить.

Вартість квитків з особи:

Переліт зі Львова до Вроцлава – 555 гривень.

Переліт з Вроцлава до Львова – 705 гривень.

Загалом квитки обійшлися у 1260 гривень.

Така ціна вийшла, оскільки ми купували, як учасники Wizz Discount Club. Без членства клубу додавайте ще до вартості кожного квитка приблизно 300 гривень.

Де зупинитися у Вроцлаві

Наступний важливий пункт: оренда приміщення. Готелі, хостели, квартири, підселення до місцевих через сервіс CouchSurfing – варіантів багато.

Можна скористатися сервісами оренди апартаментів – Airbnb або Booking. І цей варіант, насправді, найкращий. Переваги квартири очевидні: можна комфортно ночувати, можна готувати й, звичайно, відсутність сусідів. Ціни та рівень житла є на будь-який смак, тому оберіть те, що вам найбільше до вподоби. Пам'ятайте, що найзручніше орендувати житло неподалік від центру, щоб не витрачати зайві кошти на проїзд.

Після бронювання сконтактуйтеся з власником квартири, аби не виникало проблем із поселенням.

До слова, у Вроцлаві дуже люблять гарні балкони, на яких можна снідати, засмагати, читати та просто насолоджуватися краєвидом міста.

Пакуємо речі

Радимо мандрувати з ручною поклажею, адже це дешевше й зручніше. Пам'ятайте, що ручна поклажа має відповідати розмірам, які рекомендовані компаніями-перевізниками. Щоб не доплачувати, переконайтеся, що ваша сумка чи портфель відповідного розміру. А така доплата може вдвічі перевищувати вартість квитка на літак!

Ручна поклажа Ryanair – 40 см х 20 см х 25 см

– 40 см х 20 см х 25 см Ручна поклажа Wizz Air – 40 см х 30 см х 20 см

Додаткові маленькі сумочки не беріть – вас змусять їх покласти в портфель. Для зручності можете взяти з собою екоторбинку, яка не займає багато місця. З нею ви можете гуляти містом, а наплічник залишити в апартаментах.

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Чим пересуватися у Вроцлаві: на залізних конях чи автобусом?

Аеропорт розташований на околиці міста, тому трансфер до Вроцлава – звичайний автобус. Їхати до міста близько години й, можливо, з пересадкою. Одразу подумайте, як вам краще пересуватися містом, адже Вроцлав у півтора раза більший за Львів. Пішки ви зможе гуляти лише центром, а далі доведеться все ж пересідати на громадський транспорт.

Найкращий варіант: придбати кількаденний квиток на всі види транспорту: автобуси та трамваї. Так ви не будете переживати за пересадки, контролерів, нічні та денні квитки, а обійдеться це дешевше, ніж щоразу купувати новий квиток.

Одноразовий квиток – 3 злотих

На 48 годин – 20 злотих

На 72 години – 26 злотих

На 162 години – 46 злотих

Квиток можна придбати на зупинках у спеціальних автоматах або ж в тих самих автоматах всередині транспорту. Цікаво, що ці автомати запрограмовані трьома мовами: німецькою, польською та українською. Зручно розраховуватися карткою. Ще приємний бонус Вроцлавського громадського транспорту – відсутність тисняви та наявність кондиціонерів!

На зупинках є інформація щодо транспорту та його маршруту, а електроне табло показує час прибуття. Зазвичай, автобуси та трамваї не відстають від графіка. Місцеві, до речі, користуються спеціальною програмою, яка може прокласти потрібний вам маршрут й обрати варіанти транспорту, на який вас краще сісти, – Jakdojade.

Як додаткові варіанти, можете орендувати авто чи велосипед. І так, і так буде зручно пересуватися. Все залежить від вашого бюджету.

Кредитна карта чи готівка?

Не будемо тягнути інтригу – карта! Нею можна розраховуватися всюди: транспорт, кафе, супермаркети, магазини тощо. Головне, заздалегідь уточніть у вашому банку чи карта підтримує конвертацію валюти.

Аби полегшити підрахунки та переведення злотих в гривні – множте все на 7.

Ми взагалі не мали з собою готівки й не було жодної незручної ситуації пов'язаної з цим. Єдине місце, де ви не зможете оплатити покупки карткою – вуличні ятки з сувенірами. Але це й на краще, не буде зайвої спокуси скупити пів асортименту. Якщо ви все ж дуже хочете дрібнички на згадку, то можете придбати їх в сувенірних крамницях, де можна розраховуватися карткою.

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Вроцлав – польська піднебесна

Любов до балконів та дахів у мешканців Вроцлаві виникла, напевно, не просто так, адже дивися та місто з висоти – суцільне задоволення.

Радимо розпочати та закінчити подорож Вроцлавом на даху! У перший день завітайте на дах торгового центру Renoma. Тут розташований Urban Garden – зона повного релаксу. Музика, лежаки, багато рослин, напої й панорамний вигляд міста. Поїсти ви тут не зможете, але випити сидр чи пиво у гарній компанії – те, що треба!

На прощання з Вроцлавом завітайте у Sky Tower, ще один торговий центр з неймовірним виглядом на даху. Тут розташований спеціальний майданчик, з якого нічне місто виглядає найкраще. Підйом коштує 20 злотих. Проте, пам'ятайте, що влітку темніє пізно, а останній підйом на дах у вихідні дні – 20:30. Перед тим, як їхати туди, уточніть графік роботи.

Місто тисячі мостів на Одрі

Вроцлав розташований на 12 островах, які з'єднані між собою мостами. Це додає особливого шарму місту, адже кожен міст унікальний. Є сучасні та модерні мости, які виглядають відносно просто, а є цілі витвори мистецтва. І, звичайно, у Вроцлаві є міст, на який чіпляють замки закохані пари. Він розташований біля Тумського острова, неподалік від собору святого Івана Хрестителя.

Спіймай гнома, якщо зможеш

Головна атракція міста – краснолюдки. Це місцева назва гномів. Вони тут всюди й, здається, щогодини з'являються нові представники цього сімейства. Цьогоріч їх понад 300!

Маленькі скульптури міфічних істот – невіддільна частина міста та туристичних маршрутів. Ви можете навіть полювати за ними! Придбайте мапу(6-15 злотих), на якій позначені місця, де переховуються гноми, й вирушайте на пошуки! Кожен з них маю свою історію: ім'я, професію, місце.

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Їж, пий, гуляй, як місцевий

Туристичні маршрути часто обмежуються лише центральною частиною міста, де все чисто, гарно, зроблене для гостей. Щоб побачити справжнє місто, варто ходити тими шляхами, якими пересуваються місцеві, відвідувати ті заклади та магазини, які вподобали мешканці міста. Інколи такий підхід може розчарувати – чимдалі від центру, тим більше випаровується шарм міста. З Вроцлавом такого не буде! Може й навпаки – ви закохаєтеся остаточно. Віддалені райони подекуди ще гарніші. Влітку тут дуже зелено, стоїть аромат квітів, будиночки, обплетені плющем, здалеку виглядають м'якими, що аж хочеться доторкнутися.

Їжа тут теж на будь-який смак: традиційна польська, піца, суші, веганська, фаст-фуд. Завжди уточнюйте гостроту страви, адже поляки полюбляють дуже пряну їжу, та її розмір! В деяких закладах одну порцію спокійно можна розділити на двох.

Картопля фрі, супи, пиво – 8-15 злотих. Салати – 20-30 злотих.

Вроцлав вдень, наче поважний пан у костюмі з причесаною бородою, а вночі він вдягає шкірянку на татуйоване тіло й насолоджується вечірками. Особливість міста – дискотека там, де ти. Будьте готові до того, що у багатьох барах грає музика і люди танцюють між столами, якщо немає спеціального танцмайданчика. Ці заклади не побачиш просто так, адже вони відчиняються у маленьких провулках, які були безлюдні вдень. Якщо ви поціновувач класичних дискотек, то такі тут теж є.

Головне місце відпочинку місцевих – Тумський острів. Тут є кілька локацій, які варті уваги. На самому острові містяни ніжаться на сонці, роблять пікніки, смажать шашлики, грають в ігри та збираються сім'ями. У Вроцлаві не виїжджають на природу за місто, тут йдуть на Тумський острів.

Наступна локація – бари вздовж Одри. Завітайте в один з таких закладів й насолодіться відпочинком на максимум! Замовте холодні напої (сидр – 8 злотих), сядьте у гамаки, річка буде у десяти сантиметрах від вас й відкриється чудовий вигляд на Вроцлавський університет.

Ще важлива локація – сходи. Місцеві тут призначають зустрічі та насолоджуються виглядом на собор святого Івана Хрестителя.

Забери частинку Вроцлава з собою

Коли купуєте сувеніри, врахуйте, як ви будете їх перевозити назад. Важливо, щоб це помістилося у ваш багаж та це можна було перевозити у літаку. На противагу магнітикам, можете обрати цікавіші сувеніри: хенд-мейд вироби, листівки, книги тощо. Біля ратуші є ярмарок з продукцією для туристів, але радимо там не затримуватися, адже у Вроцлаві є цілі бічні вулички з креативними сувенірними магазинами.

Вроцлав – для всіх і кожного Ми переконані, що це місто підкорить ваше серце. Вроцлав не схожий на Краків та Варшаву. Він інший! Тут вільніше дихається, архітектура гарніша, ритм життя інший. Це місто зі своєю унікальною харизмою! Воно, наче дбайливий господар. Коли ви у гостях, то все, чого б вам не заманулося, ви отримаєте. Культурна програма музеями, екскурсії, нічне життя міста, прогулянки парками та річкою, шопінг, гастрономічний тур барами та кнайпами, бюджетні мандри, подорож на широку ногу – обирайте! Фотогалерея Валентина Рущак, Радіо МАКСИМУМ Читайте також: ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку