Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі

Якщо у вас є можливість вибратись кудись на кілька днів – зверніть увагу на Вільнюс. Столиця Литви – не лише гарний приклад того, як повинна розвиватися країна після розпаду "совка", а й ідеальне місто для відпочинку, яке не залишить нікого байдужим. Розповідаємо, як туди дістатися!

Кожна подорож починається з покупки квитків. Власне, цей момент вразив найбільше, адже дістатися до Вільнюса зі Львова виявилося значно дешевше, ніж до Києва, до прикладу. І це при тому, що до литовської столиці шлях майже на половину довший.

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Як дістатися до Вільнюса

Квиточки можна придбати на WIZZ Air. Причому, коштують вони не так уже й дорого, як би нам здавалося. До прикладу, політ зі Львова до Вільнюса обійдеться вам у 349 гривень (за наявності WIZZ Club) або 639 гривень (без нього), а також 279 гривень у зворотньому напрямку за умови членства. Відтак, на одного політ у дві сторони обійдеться у трішки більше, ніж 600 гривень. Звучить дуже круто!

WIZZ Club – обов'язкова покупка, адже за 40 євро (стільки коштує членство на рік для двох) ви отримуєте суттєві знижки на квитки. Якщо подорожувати бодай двічі на рік за допомогою цієї авіакомпанії, вартість членства "відбивається".

Як дістатися до центру міста

Одна з переваг подорожі до Вільнюса – розташування аеропорту. Суть полягає в тому, що "халявні" квитки, як правило, мають одне, але суттєве "АЛЕ": аеропорт розташований за кількадесят кілометрів від міста, а трансфер, часом, дорожчий, ніж сам авіапереліт. У Вільнюсі такої проблеми немає. Ви прилітаєте у межі міста, а от дістатися до центру литовської столиці можна за лічені хвилини.

Автобуси їздять строго за графіком

Дістатися до центру міста можна за допомогою автобусу або електрички. Остання – дешевша: поїздка обійдеться у 0,7 євро. За автобус доведеться викласти 1 євро, але ми рекомендуємо купувати добовий проїзний, який однозначно вам знадобиться під час перебування у Вільнюсі.

Добовий проїзний у Вільнюсі:

1 доба – 5 євро;

3 доби – 8 євро;

5 діб – 12 євро.

Картка – 1,5 євро (купується під час оформлення проїзного).

Придбати проїзний можна безпосередньо в аеропорту, що дозволяє економити гроші з перших же хвилин перебування у Вільнюсі.

До слова, поїздка на громадському транспорті коштує 50 євроцентів за 30 хвилин або 1 євро за одну годину.

Не платити за проїзд – не найкраща ідея, адже за кілька днів ми двічі мали справу з контролерами. І це не якісь там ніжні тітоньки, а цілком міцні та сильні чолов'яги, які можуть і скрутити, якщо буде потреба. А от штраф за безквитковий проїзд обійдеться вам у 17-29 євро. Задумайтесь!

Дісталися до центру Вільнюса? Пора замислитися над тим, де ж заночувати.

Де заночувати у Вільнюсі?

Варіантів, насправді, безліч. Можна заночувати у самісінькому центрі за 6 євро за ніч у шестимісній кімнаті в хостелі. Можна зняти собі цілі апартаменти, але вже за 30-40 євро на добу. Ми знайшли собі варіант, який розташований за 15 кілометрів від центру. Чому так? А тому, що ми не хотіли протягом кількох ночей терпіти сусідів по хостелу. А ще тому, що за три ночі ми виклали 60 євро за апартаменти з кухнею та власною ванною.

Коли ви визначилися з тим, де ночуватимете, – вирушайте на прогулянку містом.

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Вежа Гедиміна

Це одне з тих місць, які сподобаються усім, кого цікавить історія. Відразу ж зазначимо, що піднятися вгору можна двома шляхами: за допомогою фунікулера (1 євро за підйом/спуск) або власними ногами. Але будьте готовими до того, що піднятися не так уже й просто. Не дарма це була оборонна споруда.

Вид на вежу з моста

Вид на місто з вежі

Три хрести

Популярний монумент у Вільнюсі. Звідти відкривається неймовірна панорама на місто, тому навідатися до Трьох хрестів потрібно обов'язково.

Ужупіс

Це район вільних і незалежних, митців і нестандартних особистостей. Вам однозначно сподобаються скульптури, картини та інші інсталяції, якими можна насолодитися в цьому райончику. До слова, там можна скуштувати офігенні цепеліни, але про це трішки згодом.

Історичний центр міста

Просто прогуляйтесь вузькими та затишними вуличками, насолодіться настроєм і атмосферою. Просто залишимо вам тут фото, щоб ви зрозуміли, наскільки там красиво:

Тракай

Чому всі рекомендують навідуватися до Тракаю? А тому, що там розташований справжній острівний замок, оточений водоймами. Історики стверджують, що саме завдяки озерам його жодного разу не змогли взяти вороги. Рекомендуємо присвятити прогулянці по Тракаю з відвідуванням музею цілий день. Відразу ж зазначимо, що вхід обійдеться вам у 8 євро. А от добратися до Тракаю можна за допомогою 279 автобусу, який курсує від залізничного вокзалу.

Справжньою несподіванкою для нас стало те, що за проїзд з нас не взяли жодної копійки. Чому так сталося – залишається загадкою!

Якщо ви не готові заплатити 8 євро за вхід до замку, то не пошкодуйте 3 євро на 30-хвилинну прогулянку озерами навколо цієї споруди. Воно того однозначно варте.

Звичайно ж, між прогулянками потрібно добре та смачно попоїсти. Про заклади, які нам сподобалися, розповідаємо вам далі.

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Де поїсти у Вільнюсі

Вирушаємо до церкви Святих Апостолів Петра і Павла. У районі цього храму розташований заклад Žalia Raudona. Там рекомендуємо поласувати традиційною стравою жемайчу. Це щось дуже подібне до наших картопляних зразів, які подаються з різною начинкою всередині. Також візьміть обліпиховий квас. За жемайчу та квас у вас попросять 5 євро. До слова, власник закладу надзвичайно люб'язний і готовий поділитися секретами, куди піти та що побачити.

Хочете поласувати цепелінами? Тоді вам потрібно вирушити до району Ужупіс. Там шукайте заклад Snekutis. За майже 5 євро ви отримаєте величезну порцію цепелінів. Відразу ж зазначимо, що страва величезна, тому її можете сміливо розділити на двох. Якщо ж вам буде недостатньо – замовляйте ще одну ;)

Замовляйте половину порції

Кібінай – традиційна страва, яку готують в Тракаї. Там рекомендуємо шукати Kiubėtė. Замовляйте кібінай з бараниною, бо то – любов! Один такий пиріжечок коштує 2,8 євро. Для доповнення обіду візьміть собі суп дня.

Хочете готувати самостійно або максимально економити? Ходіть до місцевих супермаркетів. По-перше, там можна купувати їжу майже задурно, бо є знижки аж до 70% на страви, у яких закінчується термін придатності. По-друге, самі по собі ціни не сильно відрізняються від українських. Так, звучить не дуже переконливо, але ми самі досі шоковані!

Каву попити можна у самісінькому центрі міста за 0,87 євро. Причому, до неї у подарунок іде смачнезний круасан. Для того, щоб скористатися цим "комбо" ідіть до Maxima X на Gedimino pr. 18. До слова, кава смачніша, ніж у Польщі.

Шопінг у Вільнюсі

Ви не повірите, але у Вільнюсі можна ще й добряче зекономити на шопінгу. По-перше, там знижки реальні, а не те, що у нас називають "знижками". По-друге, якість одягу та взуття кардинально інша. Відразу ж зауважимо, що взуття там такий асортимент, що просто очі розбігаються. Ми от теж не змогли втриматися й вирушили на закупи. Британське шкіряне взуття за 825 гривень? Та, легко! Зимові черевики за 1650 гривень? Запросто. Причому, такі ж у нас коштують на тисячу гривень більше.

Стосовно торгових центрів, то рекомендуємо навідатися до Akropolis та Ozas.

Хочете максимально зекономити – вирушайте до Вільнюса з 19 до 24 грудня. У цей період можна придбати одяг, взуття та техніку з шаленими знижками. Дешевше не буває!

На шопінг до Вільнюсу вирушайте взимку

Наостанок поділимось враженнями. Вам, мабуть, дуже цікаво, до чого була згадка про автомобілі у заголовку? А до того, що прикордонник жартома запитував: "Ну що, машину вже купив?". О, так! Почуття гумору в них неабияке, адже так гарно потролити нашу пристрасть до литовських "блях" – справжнє мистецтво. Якщо ж говорити про саме місто, то воно готове допомогти вам цілком і повністю. Якщо хтось побачить, що ви загубилися або не можете зорієнтуватися на місцевості – вам підкажуть, куди піти, на який автобус сісти. Головне – цілком і повністю зануритися у Вільнюс, адже він того однозначно вартий. Подорожуйте, набирайтесь позитивних емоцій, відкривайте для себе нові куточки нашої планети, а також не забувайте слухати улюблене Радіо МАКСИМУМ!

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