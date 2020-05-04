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Sia – Saved My Life: слухай новий хіт онлайн
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Популярна співачка Sia випустила нову пісню Saved My Life, яку написала разом з Дуа Ліпою. Заціни новий хіт, який невдовзі лунатиме всюди!
Австралійська співачка Sia потішила другим треком за 2020 рік. У січні виконавиця записала саундтрек до фільму про нові пригоди Доктора Дулітла, а тепер випустила емоційну композицію Saved My Life. Над новинкою зірка попрацювала ще з однією співачкою світового масштабу Дуа Ліпою.
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Відзначимо, що прем'єра треку пройшла на стрімі благодійного фонду Americares, який збирає гроші на боротьбу з пандемією коронавірусу. Всі гроші з продажу композиції також підуть у скарбницю цієї організації.
Sia – Saved My Life: слухати пісню онлайн:
Текст пісні Sia – Saved My Life:
Boom, Boom, Boom
Beats my heart, heart, heart
Baby boom, boom, boom
In the dark, dark, dark
Baby boom, boom, boom
Fall apart, part, part
Baby boom, boom, boom
From the start, start, start
But I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
Yeah I’ve been waiting for you
Well someone must have sent you here to save my life
Someone must have sent you to save me tonight
I know that in darkness I have found my light
I know that in darkness I’ve been given sight
In your loving arms I feel delight
In your loving arms I’ll be alright
Someone must have sent you to save me tonight
Someone must have sent you here to save my life
Save my life, save my life, save my life
Save my life, save my life, save my life
Save my life, save my life High, high, high
We take flight, flight, flight
Baby high, high, high
Touch the sky, sky, sky
Baby high, high, high
Diamond nights, nights, nights
Baby high, high, high
Cause love don’t lie
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
Save my life, save my life, save my life
(Someone must have sent you here to..)
Save my life, save my life, save my life
Save my life
You saved my life
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