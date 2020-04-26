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Коронавірус Карантин

Найпопулярніші пісні тижня: плейлист нової музики для крутого настрою

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Нові популярні пісні онлайн - фото 1
Нові популярні пісні онлайн

Новенькі треки за два тижні квітня допомагають впоратись з думками про карантин та підіймають настрій! Заціни популярні пісні за екватор місяць весни від зірок на Радіо МАКСИМУМ. Цей плейлист точно зарядить позитивом та змусить підтанцьовувати.

Другий місяць весни відзначився не тільки сонячною погодою, за якою можна споглядати з вікна, а й крутими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому зібрали найкращі новинки зі світу поп-музики за новий тиждень квітня, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні та насолоджуйся хорошим настроєм на Радіо МАКСИМУМ.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Квітень потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Трой Сіван, Селена Гомес, Авріл Лавін, Сем Сміт та Джеймс Блант. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики квітня, слухати онлайн:

Також популярну музику можна послухати онлайн за цим посиланням.

Список пісень:

  • Avril Lavigne - We Are Warriors
  • James Blunt - The Greatest
  • Kygo, Zak Abel - Freedom ft. Zak Abel
  • Jeremy Renner - "Ghosts and Roses"
  • Troye Sivan - Take Yourself Home
  • The 1975 - If You’re Too Shy (Let Me Know)
  • KALEO - Backbone
  • PVRIS - Gimme a Minute
  • Jack Garratt - Better
  • Declan McKenna - The Key to Life on Earth
  • Billie Eilish - ilomilo
  • Woodkid - Goliath
  • Sam Smith, Demi Lovato - I’m Ready
  • 5 Seconds of Summer - Wildflower
  • Selena Gomez - Souvenir
  • Joji - Gimme Love
  • YUNGBLUD - Weird!
  • Niall Horan - Black And White
  • Call Me Karizma - Quarantine With Me
  • Tessa Violet - Bored
  • Astrid S - If The World Was Ending
  • THE SCOTTS, Travis Scott, Kid Cudi - THE SCOTTS
  • Selena Gomez - Boyfriend
  • twenty one pilots - Level of Concern

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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