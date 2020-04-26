Найпопулярніші пісні тижня: плейлист нової музики для крутого настрою

Новенькі треки за два тижні квітня допомагають впоратись з думками про карантин та підіймають настрій! Заціни популярні пісні за екватор місяць весни від зірок на Радіо МАКСИМУМ. Цей плейлист точно зарядить позитивом та змусить підтанцьовувати.

Другий місяць весни відзначився не тільки сонячною погодою, за якою можна споглядати з вікна, а й крутими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому зібрали найкращі новинки зі світу поп-музики за новий тиждень квітня, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні та насолоджуйся хорошим настроєм на Радіо МАКСИМУМ.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Квітень потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Трой Сіван, Селена Гомес, Авріл Лавін, Сем Сміт та Джеймс Блант. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики квітня, слухати онлайн:

Також популярну музику можна послухати онлайн за цим посиланням.

Список пісень:

Avril Lavigne - We Are Warriors

James Blunt - The Greatest

Kygo, Zak Abel - Freedom ft. Zak Abel

Jeremy Renner - "Ghosts and Roses"

Troye Sivan - Take Yourself Home

The 1975 - If You’re Too Shy (Let Me Know)

KALEO - Backbone

PVRIS - Gimme a Minute

Jack Garratt - Better

Declan McKenna - The Key to Life on Earth

Billie Eilish - ilomilo

Woodkid - Goliath

Sam Smith, Demi Lovato - I’m Ready

5 Seconds of Summer - Wildflower

Selena Gomez - Souvenir

Joji - Gimme Love

YUNGBLUD - Weird!

Niall Horan - Black And White

Call Me Karizma - Quarantine With Me

Tessa Violet - Bored

Astrid S - If The World Was Ending

THE SCOTTS, Travis Scott, Kid Cudi - THE SCOTTS

Selena Gomez - Boyfriend

twenty one pilots - Level of Concern

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