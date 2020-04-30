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З'явилась невидана пісня Oasis 10-річної давнини: слухай трек онлайн

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Oasis - Don't Stop онлайн - фото 1
Oasis - Don't Stop онлайн

Колишній гітарист Oasis Ноель Галлахер потішив шанувальників раніше не виданою піснею Don’t Stop, яку майже ніхто не чув. Також музикант натякнув на можливе возз'єднання гурту. Зацініть трек онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Лідер та гітарист раніше популярного гурту Oasis Ноель Галлахер здивував прихильників нещодавно знайденою піснею Don’t Stop, яку колись можна було почути лише на концерті в Гонконзі у далекому 2009. Музикант вважав демо втраченим, але випадково знайшов вдома, перебираючи непідписані диски.

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"Я знаю, що багато кому з вас подобався цей запис, тому ми вирішили поділитися піснею, щоб ви насолодилися або посварилися через неї".

До слова, фани оцінили не лише трек, а й те, що Ноель натякнув на можливе повернення гурту Oasis. Його молодший брат Ліам давненько хотів влаштувати возз'єднання, але гітарист відмовлявся.

Oasis - Don't Stop, слухати пісню онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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