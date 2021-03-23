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Шутер Ready or Not випустить Team 17: дивіться свіжий трейлер
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Творці тактичного шутера Ready or Not з VOID Interactive знайшли видавця – ним став Team 17, найбільш відомий за серіями Worms, The Escapists і Overcooked.
Гра є амбітним представником рідкісного жанру, де очікуються як поодинокі і кооперативні завдання в дусі SWAT 4, так і мультиплеєрні битви на кшталт Rainbow Six Siege. Про це пише
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Ролик демонструє ігровий процес попередньої версії Ready or Not. У відео показані деякі приклади екіпіровки, а також їх застосування в різних ігрових ситуаціях: пластикові наручники, граната, тактична і вогнепальна зброя.
У Ready or Not гравцям належить відчути себе в ролі елітних оперативників, які працюють над вирішенням цілої низки небезпечних ситуацій. Мають бути штурми, зачистки і скритні місії, під час яких необхідно грамотно і ефективно використовувати тактичне обладнання. Завдання можна буде виконувати як за допомогою нелетальних засобів, так і за допомогою ліквідації ворогів. Наразі гра готується до випуску тільки на PC.
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