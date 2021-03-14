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Як схуднути без стресу: німкеня знайшла несподівану користь відеоігор

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Як відеоігри допомагають схуднути - фото 1
Як відеоігри допомагають схуднути

Мешканка Німеччини довго намагалась скинути зайві кілограми, але порятунком став зовсім не похід у спортзал, а відеоігри. Хто сказав, що вони погано впливають на фізичну форму?

27-річна німкеня Марісса Брух тривалий час намагалась позбутись зайвої ваги, випробовувала різні тренування та дієти, але результату не було. Аж до того моменту, поки її чоловік не придбав кілька відеоігор та шолом віртуальної реальності.

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Саме гра Beat Saber (потрібно зіграти пісню, розрізаючи кольорові куби та махаючи руками) та Thrill of the Fight (симулятор боксу) так сподобались дівчині, що замінили тренерів.

Як схуднути без стресу: німкеня знайшла несподівану користь відеоігор - фото 451476

За кожне тренування Марісса спалювала приблизно по 500 калорій, за день – ще 1000. Згодом такі навантаження стали надто легкими для німкені. тож вона додала тягарці на зап'ястя, а майже за рік позбулась 18 кілограмів. Сьогодні геймерка важить 72 кг і не страждає від стресу. На її думку, такий спосіб привести себе у форму значно безпечніший та кращий, аніж попередні.

Як схуднути без стресу: німкеня знайшла несподівану користь відеоігор - фото 451477

"Я намагалась скинути зайві кілограми понад 10 років, у мене були дуже складні стосунки з їжею. Я сиділа на величезній кількості дієт, але навіть мінус у кілька кілограмів був дуже стресовим. А в підлітковому віці я могла нічого не їсти цілих два дні, але робити таке - надто екстремально", – поділилась Марісса, яка й далі із радістю проводить час в іграх.

Як схуднути без стресу: німкеня знайшла несподівану користь відеоігор - фото 451478
Як схуднути без стресу: німкеня знайшла несподівану користь відеоігор - фото 451479

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Джерело: dailymail
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