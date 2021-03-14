Як схуднути без стресу: німкеня знайшла несподівану користь відеоігор

Мешканка Німеччини довго намагалась скинути зайві кілограми, але порятунком став зовсім не похід у спортзал, а відеоігри. Хто сказав, що вони погано впливають на фізичну форму?

27-річна німкеня Марісса Брух тривалий час намагалась позбутись зайвої ваги, випробовувала різні тренування та дієти, але результату не було. Аж до того моменту, поки її чоловік не придбав кілька відеоігор та шолом віртуальної реальності.

І ще: Як час змінює людей: ефектні фото перевтілень

Саме гра Beat Saber (потрібно зіграти пісню, розрізаючи кольорові куби та махаючи руками) та Thrill of the Fight (симулятор боксу) так сподобались дівчині, що замінили тренерів.

За кожне тренування Марісса спалювала приблизно по 500 калорій, за день – ще 1000. Згодом такі навантаження стали надто легкими для німкені. тож вона додала тягарці на зап'ястя, а майже за рік позбулась 18 кілограмів. Сьогодні геймерка важить 72 кг і не страждає від стресу. На її думку, такий спосіб привести себе у форму значно безпечніший та кращий, аніж попередні.

"Я намагалась скинути зайві кілограми понад 10 років, у мене були дуже складні стосунки з їжею. Я сиділа на величезній кількості дієт, але навіть мінус у кілька кілограмів був дуже стресовим. А в підлітковому віці я могла нічого не їсти цілих два дні, але робити таке - надто екстремально", – поділилась Марісса, яка й далі із радістю проводить час в іграх.

Читайте також: Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям