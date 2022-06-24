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Щоденник про війну 12-річної харків'янки видадуть у понад 12 країнах
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Єва Скалецька, 12-річна харків'янка, написала щоденник про початок повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала росія. Права на видання цього щоденника вже придбали у 12 країнах. Читайте далі та дізнайтеся подробиці про цю книгу!
Книга матиме назву – "Ви не знаєте, що таке війна: Щоденник дівчинки з України". Англомовна версія – "You Don’t Know What War Is: The Diary of a Young Girl From Ukraine".
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Видавництва "Union Square" з США та "Bloomsbury" з Британії планують видати щоденник друком 25 жовтня 2022 року.
Єва почала вести щоденник з 24 лютого 2022 року, з першого дня бомбардувань. У одному з інтерв'ю дівчинка поділилася, що її історія налічує 80 сторінок.
У щоденнику Єви описаний найважчий період її життя – від 24 лютого до середини березня. Тоді дівчинка разом із бабусею Іриною шукали, де заховатися у Харкові, адже їхній дім був пошкоджений. Далі вони вибралися на захід України, звідки через кордон та центр біженців потрапили в Ірландію та зупинилися у Дубліні.
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