Євробачення-2023 таки не відбудеться в Україні: офіційна заява організаторів конкурсу

Європейська спілка телебачення та радіомовлення 23 червня ухвалила рішення. У ньому йдеться про те, що Україна у 2023 році не буде приймати Євробачення.

На відповідне рішення вплинула війна, розв'язана Росією в Україні. Сама заява з'явилась на сайті спілки.

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Відповідне рішення, стверджують у спілці, ухвалили "з жалем". Також наразі тривають дискусії щодо того, в якій країні пісенний конкурс наступного року проводитимуть.

Це рішення було продиктоване відповідальністю EBU за забезпечення умов, які гарантують безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого має розпочатися негайно в країні, що приймає конкурс, – йдеться у заяві.

У спілці також підкреслили, що цінують добробут тих, хто залучений до пісенного конкурсу. Мовляв, до роботи на "Євробаченні" зазвичай залучені 10 тисяч людей. Мовиться також про журналістів і знімальну групу. Крім того, саме шоу відвідають 30 тисячі глядачів з усього світу.

Нагадаємо, що правила пісенного конкурсу "Євробачення" передбачають можливість його перенесення. На це можуть впливати, наприклад, форс-мажорні ситуації. Війна під ці критерії підпадає.

Підіймалось питання того, що конкурс можна провести у прикордонному місці у якійсь із сусідніх держав. Але в EBU цей запит опрацювали та з'ясували, що усі запропоновані локації не відповідають вимогам самої організації.

Зауважимо, що 17 червня EBU виклала заяву. У ній мовилось про те, що спілка має сумнів щодо можливості проведення Євробачення-2023 в Україні. Відтак організатори звернулись до Великої Британії, адже учасник цієї країни посів 2 місце на пісенному конкурсі.

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