Що допомагає пінгвінами надовго залишатися під водою: несподіваний факт

Американські дослідники знайшли пояснення здатності пінгвінів довго перебувати під водою. Як виявилося, цьому сприяє гемоглобін.

Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Як з'ясували вчені, здатність до пірнання у пінгвінів в крові в буквальному сенсі. У порівнянні з іншими птахами, кров пінгвінів містить більше гемоглобіну. Цей білок переносить кисень з легень у різні тканини. На думку фахівців, саме велика кількість гемоглобіну сприяє тривалому перебуванню під водою. Наприклад, імператорські пінгвіни під час полювання на рибу і кальмарів можуть затримувати дихання більше ніж на 30 хвилин.

У новому дослідженні вчені простежили за еволюцією гемоглобіну. Для цього вони порівняли два типи цього білка. Перший був характерний для загального предка всіх видів пінгвінів, що жив 20 мільйонів років тому. Другий виявився ще більш древнім: близько 60 мільйонів років тому. Він належав загальному предку пінгвінів, альбатросів, буревісників і інших морських птахів.

