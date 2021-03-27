В Ефіопії знайдено абсолютно новий вид тварин

У північній частині гір Балі в Ефіопії вчені виявили новий вид хамелеона. Його опис і інші дані наводяться в журналі Zoosystematics and Evolution.

Гори Балі в центральній частині Ефіопії відрізняються великою різноманітністю тваринного світу. У 1970 році на їх території був утворений національний парк з однойменною назвою, який посів площу 2220 квадратних кілометрів. Про це пише pensoft.

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Нещодавно зоологи з Німеччини і Чехії виявили тут новий вид хамелеона, який отримав назву Trioceros wolfgangboehme на честь німецького зоолога Вольфганга Беме з Зоологічного науково-дослідного музею ім. Олександра Кеніга.

Представники Trioceros wolfgangboehme мають характерний зовнішній вигляд: на спині і хвості видно збільшені колючі лусочки, що утворюють гребінь. Зазвичай ці хамелеони мешкають на невеликих деревах і кущах на висоті понад 2500 метрів над рівнем моря.

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