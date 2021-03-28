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Знайдіть собаку на відео: нова оптична ілюзія захопила TikTok
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Створити оптичну ілюзію достатньо легко, якщо йдеться про якусь випадковість. Приміром, ідея завести чорного собаку точно себе виправдовує для створення таких вірусних кадрів, які змушують придивитись.
Тіктокерка Ліа Мейлон поділилась на своєму профілі кумедним відео з оптичною ілюзією, яке за короткий час зібрало понад 2 мільйони переглядів. Щоправда, обман зору триває всього мить, а потім жінка демонструє, що ж люди бачать насправді.
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Відзначимо, що ідея завести чорного собаку - доволі непогана, якщо ви не боїтесь ходити вночі помешканням без світла або не маєте каміну. Саме останній змусив подругу Лії довго шукати цуцика у будинку. А також приніс тіктокерці славу в мережі:
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