Сергій Лазановський – переможець шоу Голос країни 2021: біографія і найкращі виступи

Розповідаємо, хто такий Сергій Лазановський, який виборов перемогу в одинадцятому сезоні Голосу країни. До вашої уваги біографія нової української зірки.

Закінчився вже 11 сезон вокального шоу Голос країни, у якому здобув перемогу Сергій Лазановський – підопічний Наді Дорофєєвої, передає Радіо Maximum.

У фінальному випуску учасник виконав три пісні. Спершу нова зірка української музики виступив з треком "Люди" гурту Бумбокс, тоді у дуеті зі своєю тренеркою Дорофєєвою виконав "Два кольори", а третьою стала та, з якою вокаліст прийшов на етап "сліпих прослуховувань" – "You Are The Reason" співака Calum Scott. Саме вона не лише відкрила дорогу на проєкт, а й принесла йому феєричний виграш.

Відзначимо, що Сергій Лазановський на сліпих прослуховуваннях розвернув два крісла зіркових тренерів, тож обирав між Олегом Винником та Надією Дорофєєвою. Хоч раніше хлопець зізнавався, що хотів би попрацювати з Тіною Кароль через схожі погляди на музику, але не зміг встояти від шансу отримати такого наставника, як Дорофєєва.

Голос країни 11 – оголошення переможця

Біографія Сергія Лазановського

Майбутній співак народився 26 червня 1995 року в селі у селі Попельники Снятинського району на Франківщині. Хоч спершу Сергій мав стати фармацевтом, але любов до сцени змусила його подати документи у Навчально-науковий інститут мистецтв у Франківську, де він успішно почав навчатись на кафедрі сценічної майстерності.

З перших курсів Лазановський почав працювати, проводивши свята, телекласи для дітей, а також влаштувавшись у Франківський драмтеатр. Хлопець також вів ранкові ефіри на UA:Карпати.

Але й це не заважало йому прагнути більшого, тож він постійно брав участь у різноманітних конкурсах, які і привели його до шоу "Голос країни".

Варто додати, що хлопець недавно презентував кліп на власну пісню "Мамина любов", а також авторську версію народної пісні "Ой там на горі". У планах Сергія зйомки кліпів на його душевні треки "Не мовчи" та "Сила моя". Відзначимо, що своєрідним псевдо юнака є Рідний (RIDNYI), а фанатів, яких у нього вже чимало, він зве ріднульками. Що чекає на Сергія Лазановського попереду - поки таємниця, але ми точно почуємо його нові пісні вже зовсім скоро!

Найкращі виступи Сергія Лазановського

на Голосі країни 11

Сергій Лазановський — "You Are The Reason" (вибір наосліп)

Леонтьєв Нікіта vs. Лазановський Сергій — "Тримай" (бої)

Сергій Лазановський — "Ой полечко поле" (нокаути)

Сергій Лазановський — "Черемшина" (чвертьфінал)

Сергій Бабкін feat Сергій Лазановський — "Ще осінь зовсім молода" (півфінал)

Сергій Лазановський — "Люди" (фінал)

Сергій Лазановський — "You Are The Reason" (фінал)

