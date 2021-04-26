Голос країни 2021: Тіна Кароль покидає тренерське крісло шоу та запропонувала заміну

У неділю, 25 квітня, відбувся суперфінал шоу Голос країни. І останній випуск одинадцятого сезону проєкту приголомшив глядачів не лише ефектними виступами та результатами боротьби за перемогу, а й несподіваними новинами.

Так, під час останнього прямого ефіру Голосу країни, після оголошення нового володаря титулу Голос країни, Тіна Кароль розповіла, що не планує бути зірковим тренером у 12 сезоні вокального шоу. Співачка пробула у тренерському кріслі рекордну кількість сезонів – вісім. Крім цього, вона п'ять разів ставала переможницею.

І ще: Голос країни 2021 – СУПЕРФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг в 11 сезоні шоу

Це мій останній сезон. Я дуже вдячна "Голосу країни" і всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Я люблю кожного, хто взагалі стосувався цього проєкту і всіх, хто був на бекстейджі. Це велика робота, – сказала артистка.

Крім того, співачка запропонувала зайняти своє місце колезі солістці гурту The Hardkiss Юлії Саніній. Поки невідомо, чи погодиться виконавиця на таку пропозицію.

Читайте також: Дівчина тижня: розкута українська блогерка Софія Стужук, яка оголилася для Playboy (18+)