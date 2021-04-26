Голос країни 2021 – СУПЕРФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг в 11 сезоні шоу

Суперфінал 11 сезону шоу Голос країни 2021 відбувся 25 квітня. Останній прямий ефір дозволив обрати найсильнішого учасника проєкту. Хто ж зумів перемогти у Голосі країни 11 – дізнавайтесь далі.

Голос країни 2021 отримав феєричний суперфінал: 25 квітня ми побачили 14 випуск 11 сезону, у якому стало відомим ім'я переможця. В останньому напруженому епізоді за звання "Голосу країни 11" зійшлись найкращі вокалісти: Сергій Лазановський з команди DOROFEEVA, Тьома Паучек з команди MONATIK, Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль, а також Сергій Нейчев з команди Олега Винника.

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Також потішили глядачів й ексклюзивні гості: Джамала презентувала свою нову пісню "Вірю в тебе", а MONATIK – "Ресницы безопасности".

Дивитись онлайн фінал шоу Голос країни 2021

На першому етапі фіналісти презентували пісню, яку готували впродовж тижня і досі не виконували на сцені шоу. Після кожного етапу один з учасників вибуватиме за рішенням глядачів.А от тренери у фіналі голосу не мають.

Фіналісти виконали легендарну пісню "Україна"

Тьома Паучек — "Там, де нас нема"

Юлія Тимочко — "Вільна"

Сергій Нейчев — "My Heart Will Go On"

Сергій Лазановський — "Люди"

Після першого раунду фінал "Голосу країни-11" покинув Сергій Нейчев. У другому раунді учасники, що залишились у шоу, виступили на сцені зі своїми наставниками.

MONATIK feat Тьома Паучек — "Ти ж мене підманула"

Тіна Кароль feat Юлія Тимочко — "Мальви"

DOROFEEVA feat Лазановський Сергій — "Два кольори"

Другим суперфінал покинув Тьома Паучек, а суперфіналістами шоу стали Юлія Тимочко та Сергій Лазановський. У третьому раунді вони знову виконали ті ж пісні, що й на "сліпих прослуховуваннях". Юлія Тимочко — "Wonderful life" Сергій Лазановський — "You Are The Reason" За рішенням глядачів, з великим відривом в 11 сезоні вокального шоу "Голос країни" переміг Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої. Талановитий виконавець отримає квартиру в Києві та виступить на фестивалі ATLAS WEEKEND. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Голос країни (@goloskrainy_official)

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