Селін Діон звинуватила Трампа у використанні її пісні на мітингу без дозволу

Команда канадської співачки Селін Діон розкритикувала колишнього президента США Дональда Трампа через використання на його передвиборчому мітингу пісні "My Heart Will Go On".

Про це повідомляється у заяві в офіційному акаунті співачки у соцмережі Х.

Відеокліп на пісню Селін Діон "My Heart Will Go On" з фільму 1997 року про затонулий корабель "Титанік" показали для прихильників перед появою Дональда Трампа на сцені під час мітингу в Бозмані у штаті Монтана у п’ятницю, 9 серпня.

Дозвіл на таке використання жодним чином не давався, і Селін Діон не погоджується ні на таке, ні на будь-яке інше подібне використання, – йдеться в заяві команди Селін Діон, опублікованій на платформі X.

Команда Діон заявила, що вона не схвалює використання пісні.

Команда управління Селін Діон і її лейбл, Sony Music Entertainment Canada Inc., дізналися про несанкціоноване використання відео, запису, музичного виконання та образу Селін Діон на мітингу Трампа та Джей Ді Венса в Монтані. Жодним чином це використання не є санкціонованим, і Селін Діон не підтримує таке або подібне використання, – додали у заяві команди співачки.

І чесно кажучи, справді, САМЕ ЦЯ пісня?, – написала команда Селін Діон.

Команда Трампа поки що не відповіла на заяву.

Пісня "My Heart Will Go On" є однією з найвідоміших пісень п'ятиразової володарки премії Grammy Селін Діон. Ця балада, що здобула "Оскар", стала частиною саундтреку до фільму "Титанік", де головні ролі зіграли Леонардо ДіКапріо та Кейт Вінслет.

Зазначимо, що це не вперше виконавці та гурти скаржаться на те, що Трамп використовує їхні пісні на передвиборчих мітингах. Так, Ніл Янг заперечував проти того, щоб Трамп використовував його пісні, а у 2020 році Rolling Stones погрожували йому судовим позовом після того, як пісня "You Can't Always Get What You Want" прозвучала на політичному мітингу в Талсі, штат Оклахома.

