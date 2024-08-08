Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Зоозахисниці перервали щотижневий захід за участю Папи у Ватикані

  • 28
Зоозахисниці - фото 1
Зоозахисниці / Reuters

Щотижневу загальну аудієнцію Папи Римського Франциска у Ватикані в середу, 7 серпня, ненадовго перервали дві жінки з групи захисників тварин.

Активістки протестували проти проведення кориди. Про це повідомило агентство Reuters.

До слова: У Кенії хочуть запровадити податок на котів: що він передбачає

Жінки пройшли проходом в залі Павла VI Ватикану, тримаючи плакати й одягнені в білі футболки з гаслами "Корида – це гріх" і "Припиніть благословляти кориду". Співробітники служби безпеки швидко вивели їх з місця події.

Обидві жінки – членкині організації "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA). Це був щонайменше другий протест представників цієї групи під час папського заходу цього року. У січні вони провели аналогічну акцію протесту проти кориди під час молебню за участю Папи Римського в римській базиліці Святого Павла поза мурами.

Активістки стверджують, що деякі католицькі священники благословляють місцевих тореадорів.

Франциск, який зробив захист довкілля характерною рисою свого 11-річного папства, не коментував це питання. Але один з його попередників, Папа Пій V у XVI столітті, оголосив кориду поза законом, називаючи цю практику «більш притаманною демонам, ніж людям».

Традиційні бої биків відбуваються в Іспанії, Франції та деяких країнах Латинської Америки, а також у Португалії, де бика не вбивають на рингу. У травні 2024 року в Іспанії розпочали процедуру скасування кориди.

Варто знати: ГУР передало Київському зоопарку двох совенят, яких українські воїни знайшли на Харківщині

Джерело: Reuters
пропозиції партнерів
Новини