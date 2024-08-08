Зоозахисниці перервали щотижневий захід за участю Папи у Ватикані

Щотижневу загальну аудієнцію Папи Римського Франциска у Ватикані в середу, 7 серпня, ненадовго перервали дві жінки з групи захисників тварин.

Активістки протестували проти проведення кориди. Про це повідомило агентство Reuters.

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Жінки пройшли проходом в залі Павла VI Ватикану, тримаючи плакати й одягнені в білі футболки з гаслами "Корида – це гріх" і "Припиніть благословляти кориду". Співробітники служби безпеки швидко вивели їх з місця події.

Обидві жінки – членкині організації "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA). Це був щонайменше другий протест представників цієї групи під час папського заходу цього року. У січні вони провели аналогічну акцію протесту проти кориди під час молебню за участю Папи Римського в римській базиліці Святого Павла поза мурами.

Активістки стверджують, що деякі католицькі священники благословляють місцевих тореадорів.

Франциск, який зробив захист довкілля характерною рисою свого 11-річного папства, не коментував це питання. Але один з його попередників, Папа Пій V у XVI столітті, оголосив кориду поза законом, називаючи цю практику «більш притаманною демонам, ніж людям».

Традиційні бої биків відбуваються в Іспанії, Франції та деяких країнах Латинської Америки, а також у Португалії, де бика не вбивають на рингу. У травні 2024 року в Іспанії розпочали процедуру скасування кориди.

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