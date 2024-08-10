Рейтинг у Telegram: Третя штурмова і "Азов" очолили список найпопулярніших каналів бригад

Кількість підписників телеграм-каналів бригад та підрозділів Сил оборони в месенджері варіює від кількох тисяч до кількох сотень тисяч. Платформа DeepState сформувала списки найбільших популярних.

Лідерами рейтингу серед бригад стали Третя штурмова та "Азов", які мають 301 тисячу та 284 200 підписників відповідно. Про це DeepState повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Також серед лідерів списку – 47-ма окрема механізована бригада "Маґура" та 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. У них 44 100 та 31 200 підписників відповідно. У решти бригад – 10 000 та менше читачів у Telegram.

З-поміж підрозділів представили лише п’ять, які мають найбільші аудиторії в телеграмі: кількість їхніх підписників варіює від 101 тис. осіб до 347 тис.

[каналів] Підрозділів вкрай багато, величезна частина з них не є офіційною, а зібрати їх в єдиний список доволі важко, – йдеться у дописі DeepState.

Найбільше підписників у 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем – підрозділу в складі Морської піхоти ЗСУ на основі ротно-тактичної групи "Птахи Мадяра". У нього 347 000 підписників. На другому місці – легіон ЗСУ "Свобода Росії", за яким стежить 210 600 читачів.

Медійність бригад та підрозділів впливає на їхній патронаж та підтримку від населення у вигляді донатів, – пишуть DeepState. – Крім того, це і про бажання рекрутів йти в той чи інший підрозділ Сил Оборони.

Автори інфографіки наводять дані по каналах п’яти підрозділів, троє з яких належать ГУР МО.

Не враховувалися неофіційні канали, наприклад, у 25 ОПДБр є фан-канал, який значно більший за офіційний», – пояснили укладачі рейтингу.

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