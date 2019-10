Селена Гомес підкорила мережу прем'єрою двох кліпів: вона знову співає про Бібера

Американська співачка Селена Гомес повернулась! 23 жовтня зірка після 4-річної перерви випустила кліп "Lose You to Love Me", який було знято на iPhone 11 Pro. Уже сьогодні, 24 жовтня, вона представила ще одне відео "Look At Her Now", яке присвячене її колишньому – Джастіну Біберу.

27-річна Селена Гомес потішила шанувальників довгоочікуваним релізом синглів зі майбутнього альбому. Спершу зірка підірвала мережу кліпом на ліричну баладу "Lose You To Love Me", а через день представила ще один хіт – ритмічний трек "Look At Her Now".

Прикметно, що обидва відео зняті на "яблучну" новинку – iPhone 11 Pro. У нових піснях зірка згадує про минулі стосунки, розповідаючи нещасливу історію кохання та страждання, які зробили її сильною. "Я відчувала, що ці дві пісні, випущені поспіль, завершили історію про те, як можна рости незалежно від того, які проблеми відбуваються в житті. Перестаньте звертати увагу на сторонніх і живіть на своїх умовах", – звернулась Селена до слухачів.

Саме чорно-білий кліп на ліричну "Lose You To Love Me" припав фанам до душі, адже він вийшов надзвичайно емоційним та відвертим. Схоже, Селена нарешті розпрощалась із минулим та після болісного розставання з Джастіном Бібером, пережитої операції з трансплантації нирки та курсу лікування в психлікарні готова рухатись далі.

Дивитись онлайн кліп Селени Гомес – Lose You To Love Me:

Другий кліп "Look At Her Now" продовжує історію першого, але є значно яскравішим, а сама пісня – дуже ритмічна та запальна. На додачу, Гомес тішить відвертими та ефектними образами, за якими так скучили її фани.

Звичайно, їй було сумно, але тепер вона рада, що ухилилася від кулі. Знадобилося кілька років, щоб сльози висохли, але подивися на неї зараз, дивись, як вона йде, – співає Селена Гомес.

Шанувальники знаменитості вирішили, що цей сингл теж присвячений її екс-коханому Джастіну Біберу, який зробив пропозицію руки і серця Гейлі Болдвін всього через кілька місяців після розставання з Селеною. У новому ролику зірка показує своє "відродження" після токсичних стосунків.

Нагадаємо, що Селена і Джастін багато років зустрічалися і розлучалися. Остаточно пара розірвала зв'язок в квітні 2018 року, а вже в липні Бібер освідчився новій пасії Гейлі Болдвін. Зірки одружились того ж року, але пишне весілля вони зіграли лише тепер: 30 вересня 2019 року молодята обмінялися клятвами на розкішному прибережному курорті в Південній Кароліні.

