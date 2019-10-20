Популярна музика для вихідних: плейлист найкращих пісень для вихідних

Нова музика від закордонних виконавців зробить ваш настрій ще кращим, а вікенд – продуктивним. Радіо МАКСИМУМ зібрало найпопулярніші пісні, які нещодавно вийшли у світ, щоб зарядити бадьорістю та драйвом!

Музика для вихідних є невіддільною частиною справді хорошого настрою, тому важливо обрати правильний плейлист сучасних пісень. Маєте чимало справ, хочете весело провести час з друзями чи на природі, збираєтесь навести лад вдома? Для будь-яких життєвих ситуацій та планів на вікенді вмикайте популярні пісні на Радіо МАКСИМУМ.

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Навіть, якщо ваш день почався не так, а ви встали не з тієї ноги, то улюблені треки зможуть змінити ситуацію. Вдома на колонках чи будь-де у навушниках насолоджуйтесь найкращою музикою, яка вийшла у світ цього місяця. Лише свіжі пісні від знаменитих виконавців та гуртів, які вже встигли підкорити чарти, у нашому плейлисті. Все ще не увімкнули? А саме час зарядитись гарним настроєм та бадьорістю.

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

The National - Hey Rosey (Official Video)

Two Feet - You?

Echosmith - Lonely Generation [Official Music Video]

Au/Ra, Alan Walker - Ghost (from "Death Stranding: Timefall") [Lyric Video]

Michael Kiwanuka - Hero (Official Video)

Sasha Sloan - Too Sad To Cry (Lyric Video)

Bebe Rexha - You Can't Stop The Girl (Official Music Video)

JP Saxe - If The World Was Ending (Official Video) ft. Julia Michaels

Katy Perry - Harleys In Hawaii (Official)

BTS (방탄소년단) 'Make It Right (feat. Lauv)' Official MV

Travis Scott - HIGHEST IN THE ROOM

Harry Styles - Lights Up (Official Video)

Maroon 5 - Memories

Meghan Trainor - Wave ft. Mike Sabath

Sabrina Claudio - Rumors [ft. ZAYN] (Official Lyric Video)

Cher Lloyd - M.I.A

Gryffin, Carly Rae Jepsen - OMG

Two Feet - You? (Audio)

The Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)

James Arthur - You ft. Travis Barker

Charlie Puth - Cheating on You [Official Video]

Doja Cat - Bottom Bitch (Official Video)

Niall Horan - Nice To Meet Ya (Official)

Zedd & Kehlani - Good Thing (Official Music Video)

Camila Cabello - Cry for Me (Animated Audio)

Бракує улюблених треків? Надсилайте у коментарі свіжі пісні, які змушують вас усміхатись та танцювати. Радіо МАКСИМУМ разом з активними коментаторами створить топ найкрутішої музики жовтня, яка точно не залишить вас байдужими!

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