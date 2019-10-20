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Популярна музика для вихідних: плейлист найкращих пісень для вихідних

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Слухати популярну музику онлайн

Нова музика від закордонних виконавців зробить ваш настрій ще кращим, а вікенд – продуктивним. Радіо МАКСИМУМ зібрало найпопулярніші пісні, які нещодавно вийшли у світ, щоб зарядити бадьорістю та драйвом!

Музика для вихідних є невіддільною частиною справді хорошого настрою, тому важливо обрати правильний плейлист сучасних пісень. Маєте чимало справ, хочете весело провести час з друзями чи на природі, збираєтесь навести лад вдома? Для будь-яких життєвих ситуацій та планів на вікенді вмикайте популярні пісні на Радіо МАКСИМУМ.

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Навіть, якщо ваш день почався не так, а ви встали не з тієї ноги, то улюблені треки зможуть змінити ситуацію. Вдома на колонках чи будь-де у навушниках насолоджуйтесь найкращою музикою, яка вийшла у світ цього місяця. Лише свіжі пісні від знаменитих виконавців та гуртів, які вже встигли підкорити чарти, у нашому плейлисті. Все ще не увімкнули? А саме час зарядитись гарним настроєм та бадьорістю.

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • The National - Hey Rosey (Official Video)
  • Two Feet - You?
  • Echosmith - Lonely Generation [Official Music Video]
  • Au/Ra, Alan Walker - Ghost (from "Death Stranding: Timefall") [Lyric Video]
  • Michael Kiwanuka - Hero (Official Video)
  • Sasha Sloan - Too Sad To Cry (Lyric Video)
  • Bebe Rexha - You Can't Stop The Girl (Official Music Video)
  • JP Saxe - If The World Was Ending (Official Video) ft. Julia Michaels
  • Katy Perry - Harleys In Hawaii (Official)
  • BTS (방탄소년단) 'Make It Right (feat. Lauv)' Official MV
  • Travis Scott - HIGHEST IN THE ROOM
  • Harry Styles - Lights Up (Official Video)
  • Maroon 5 - Memories
  • Meghan Trainor - Wave ft. Mike Sabath
  • Sabrina Claudio - Rumors [ft. ZAYN] (Official Lyric Video)
  • Cher Lloyd - M.I.A
  • Gryffin, Carly Rae Jepsen - OMG
  • Two Feet - You? (Audio)
  • The Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
  • James Arthur - You ft. Travis Barker
  • Charlie Puth - Cheating on You [Official Video]
  • Doja Cat - Bottom Bitch (Official Video)
  • Niall Horan - Nice To Meet Ya (Official)
  • Zedd & Kehlani - Good Thing (Official Music Video)
  • Camila Cabello - Cry for Me (Animated Audio)

Бракує улюблених треків? Надсилайте у коментарі свіжі пісні, які змушують вас усміхатись та танцювати. Радіо МАКСИМУМ разом з активними коментаторами створить топ найкрутішої музики жовтня, яка точно не залишить вас байдужими!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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