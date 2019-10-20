На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярна музика для вихідних: плейлист найкращих пісень для вихідних
-
- 115
Нова музика від закордонних виконавців зробить ваш настрій ще кращим, а вікенд – продуктивним. Радіо МАКСИМУМ зібрало найпопулярніші пісні, які нещодавно вийшли у світ, щоб зарядити бадьорістю та драйвом!
Музика для вихідних є невіддільною частиною справді хорошого настрою, тому важливо обрати правильний плейлист сучасних пісень. Маєте чимало справ, хочете весело провести час з друзями чи на природі, збираєтесь навести лад вдома? Для будь-яких життєвих ситуацій та планів на вікенді вмикайте популярні пісні на Радіо МАКСИМУМ.
І ще: Мерилін Менсон закопує себе у новому кліпі God's Gonna Cut You Down
Навіть, якщо ваш день почався не так, а ви встали не з тієї ноги, то улюблені треки зможуть змінити ситуацію. Вдома на колонках чи будь-де у навушниках насолоджуйтесь найкращою музикою, яка вийшла у світ цього місяця. Лише свіжі пісні від знаменитих виконавців та гуртів, які вже встигли підкорити чарти, у нашому плейлисті. Все ще не увімкнули? А саме час зарядитись гарним настроєм та бадьорістю.
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- The National - Hey Rosey (Official Video)
- Two Feet - You?
- Echosmith - Lonely Generation [Official Music Video]
- Au/Ra, Alan Walker - Ghost (from "Death Stranding: Timefall") [Lyric Video]
- Michael Kiwanuka - Hero (Official Video)
- Sasha Sloan - Too Sad To Cry (Lyric Video)
- Bebe Rexha - You Can't Stop The Girl (Official Music Video)
- JP Saxe - If The World Was Ending (Official Video) ft. Julia Michaels
- Katy Perry - Harleys In Hawaii (Official)
- BTS (방탄소년단) 'Make It Right (feat. Lauv)' Official MV
- Travis Scott - HIGHEST IN THE ROOM
- Harry Styles - Lights Up (Official Video)
- Maroon 5 - Memories
- Meghan Trainor - Wave ft. Mike Sabath
- Sabrina Claudio - Rumors [ft. ZAYN] (Official Lyric Video)
- Cher Lloyd - M.I.A
- Gryffin, Carly Rae Jepsen - OMG
- Two Feet - You? (Audio)
- The Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
- James Arthur - You ft. Travis Barker
- Charlie Puth - Cheating on You [Official Video]
- Doja Cat - Bottom Bitch (Official Video)
- Niall Horan - Nice To Meet Ya (Official)
- Zedd & Kehlani - Good Thing (Official Music Video)
- Camila Cabello - Cry for Me (Animated Audio)
Бракує улюблених треків? Надсилайте у коментарі свіжі пісні, які змушують вас усміхатись та танцювати. Радіо МАКСИМУМ разом з активними коментаторами створить топ найкрутішої музики жовтня, яка точно не залишить вас байдужими!
Читайте також: MOZGI – СВ 2: вийшов веселий саундтрек до продовження комедії Скажене весілля
-
13:24Чоловік вирішив позбутись мурах, але щось пішло не так (відео)
-
12:50Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото
-
12:27Названо найкращий напій осені, який зміцнює імунітет
-
11:54Популярна музика для вихідних: плейлист найкращих пісень для вихідних
-
11:28Ангел Victoria's Secret підкорила мережу пікантним відео (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:54Ми – хвиля: трейлер нового серіалу про помсту аутсайдерів
-
10:29Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото
-
09:54Мерилін Менсон закопує себе у новому кліпі God's Gonna Cut You Down
-
09:31Погода в Україні 20 жовтня: точний прогноз по містах
-
08:59Влад Яма показав, як займається в тренажерному залі: ефектне фото
-
08:34Названо соки, які принесуть максимум користі чоловікам
-
08:17В Україні засвітився унікальний Chevrolet Camaro, який підкорить любителів швидкісної їзди
- 19 жовтня
-
21:51OnePlus 7T провалив тест на міцність: промовисте відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:24Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
-
21:0020 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Новий Chevrolet Corvette засмутить водіїв, і ось чому
-
20:22Цими продуктами не бажано вечеряти
-
19:48Лікарі розповіли, чому болить бік під час бігу
-
19:23Xiaomi представила власні монітори для комп'ютерів
-
18:555 причин, через які ваш ремонт приречений стати вічним
-
18:24Tesla показала краш-тест своєї найбезпечнішої моделі
-
18:00Гороскоп на 20 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Microsoft назвав найкращу мобільну операційну систему
-
11:54Популярна музика для вихідних: плейлист найкращих пісень для вихідних
-
08:34Названо соки, які принесуть максимум користі чоловікам
- 19 жовтня
-
21:24Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
-
18:555 причин, через які ваш ремонт приречений стати вічним
-
15:55Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей
-
13:51Новий протектор та шипи з нержавіючої сталі: в Україні представили унікальні зимові шини
-
11:50Лесі Нікітюк – 32! Біографія та найсексуальніші фото української телеведучої (18+)
-
09:25Гвоздик вперше за кар'єру програв у поєдинку з Бетербієвим: повне відео бою
-
08:326 вагомих причин працювати на фрілансі
- 18 жовтня
-
21:42Як вийти з зони комфорту: поради, які змінять ваше життя назавжди
-
19:45Основні правила бігу в міжсезоння, якими не слід нехтувати
-
17:00Бюджет 2020: якою буде мінімалка, прожитковий мінімум і курс долара в Україні
-
15:37ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ: коли і де дивитись онлайн бокс, прогноз на бій
-
11:57MOZGI – СВ 2: вийшов веселий саундтрек до продовження комедії Скажене весілля
-
07:15Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі
- 17 жовтня
-
22:145 вагомих причин регулярно прогулюватися
-
19:15Спагеті для Меркель та Біг-Мак для Трампа: улюблені страви впливових політиків
-
16:21Як змінилися актори фільму Таксі: фото тоді і зараз
-
14:50Kalush ввірвався на українську реп-сцену: дебютний кліп гурту-протеже alyona alyona
-
12:19Вперед за мрією – 5 книг, потрібних для заробітку
-
09:53Антитіла – Буде син: дивіться новий кліп з архівними відео родини Тополі
-
07:15Погода в Україні 17 жовтня: тумани і тепло
- 16 жовтня
-
22:23Як перегляд порно впливає на чоловічий мозок: цікаве дослідження
-
19:15Як зміцнити імунітет восени: прості та приємні способи
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)