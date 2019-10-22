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Тілль Ліндеманн з Rammstein випустив кліп, створений нейромережами
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Лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн презентував незвичайний кліп на трек Ich weiß es nicht, який було створено нейромережами. Виглядає доволі ефектно та навіть моторошно. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Ліндеманн готується до виходу свого сольного альбому F&M, який вийде вже 22 листопада, тому вирішив заінтригувати шанувальників свіжим відео. Фронтмен Rammstein опублікував кліп на пісню Ich weiß es з майбутньої платівки, який вже встиг зібрати майже пів мільйона переглядів.
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Над чорно-білим роликом попрацювали нейромережі з технології Generative Adversarial Networ. Фейкові картинки з шумом міняються на портрети реальних (або ні) людей. Тож не лише ліричний герой треку сумнівається у тому, що ж навколо нього існує насправді, а й глядачі.
LINDEMANN - Ich weiß es nicht, дивитись кліп онлайн:
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