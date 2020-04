Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись

У кожного в житті виникає бажання переглянути якийсь легким романтичний фільм, тож вирішили позбавити вас довгих пошуків та зібрали ТОП-4 комедії про кохання від Netflix. Любов у дорослому житті виглядає може виникати та зникати за різних обставин – про це й розповідається у кіно.

Коли ми вперше зустрілися (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: When We First Met

Жанр: мелодрама, комедія

Країна: США

Режисер: Арі Сандель

У головних ролях: Закарі Дівайн, Олександра Даддаріо, Норін ДеВулф, Шеллі Генніг, Роббі Амелл

Тривалість: 97 хв.

Рік: 2018

Молодому юнаку Ною випадає можливість зустріти дівчину його мрії, але після ночі з обраницею він потрапляє до френдзони. Лише через три роки постійних думок про кохану він розуміє, що потрібно виправити дещо в минулому. І йому справді випадає шанс заново пройти вже відомий сценарій, сподіваючись на зміни у фіналі.

Коли ми вперше зустрілися, дивитись трейлер фільму онлайн:

Підстава

Оригінальна назва мовою фільму: Set It Up

Жанр: мелодрама, комедія

Країна: США

Режисер: Клер Скенлон

У головних ролях: Зої Дойч, Глен Пауелл, Тей Діггз, Люсі Лью

Тривалість: 105 хв.

Рік: 2018

Фільм розповідає про помічницю успішної редакторки спортвидання Кірстен Стівенс, яку звуть Гарпер, а також асистента венчурного капіталіста Ріка Отіса, якого звуть Чарлі. Всі вони працюють в одному бізнес-центрі і випадкова зустріч надихає підручників звести їхніх шефів, аби нарешті мати шанс відпочити та отримати підвищення. Але ця історія точно не буде такою простою.

Підстава, дивитись трейлер фільму онлайн:

Завжди будь моїм

Оригінальна назва мовою фільму: Always Be My Maybe

Жанр: мелодрама, комедія

Країна: США

Режисер: Нагначка Хан

У головних ролях: Алі Вонг, Рендалл Парк, Кіану Рівз,

Тривалість: 102 хв.

Рік: 2019

Маркус та Саша ще з дитинства товаришували і майже все їх оточення було впевнене, що рано чи пізно ця парочка точно почне зустрічатись. Але школа закінчилась і їхні дороги розійшлись. І ось після вони зустрічаються через 15 років і замислюються, чому б все ж не почати стосунки. Родзинкою стрічки є епізоди з Кіану Рівзом, який постає в зовсім новому для глядачів амплуа.

Завжди будь моїм, дивитись трейлер фільму онлайн:

Щасливої річниці

Оригінальна назва мовою фільму: Happy Anniversary

Жанр: мелодрама, комедія

Країна: США

Режисер: Джаред Штерн

У головних ролях: Джо Пантоліано, Рахул Колі, Ісідора Горештер, Леонардо Нам

Тривалість: 78 хв.

Рік: 2018

Пара Моллі та Сема разом вже третій рік і в день річниці стосунків дівчина зізнається, що зовсім нещаслива. Тож їм доводиться зрозуміти, що ж не так, якщо насправді все добре. ЧИ справді це те кохання? Чи не будуть вони шкодувати про втрачений час? Чи варто їм розійтись, якщо все загалом непогано? Всі ці питання, як і багато інших життєвих нюансів, можна буде побачити у цій мелодрамі.

Щасливої річниці, дивитись трейлер фільму онлайн:

