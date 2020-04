Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ

Круті серіали про музику точно не залишать байдужими шанувальників драми та комедій. Зібрали найкращі серіали про музичні індустрію, які розповідають про залаштунки життя творчих людей, а також про те, як музика здатна змінювати всіх навколо.

Вініл (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Vinyl

Жанр: драма

Країна: США

Продюсер: Мартін Скорсезе, Теренс Вінтер

У головних ролях: Боббі Каннавале, Олівія Вайлд, Рей Романо, Джуно Темпл

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 10

Кількість сезонів: 1

Сюжет серіалу розгортається у Нью-Йорку 70-х років навколо зародження нових музичних напрямків, серед яких диско, рок та панк. У центрі подій президент лейблу звукозапису American Century Records Річі Фінестер. Він звик до розкішного життя з наркотиками, спиртним та легковажними жінками, але його фінансові справи почали йти не найкраще, адже старий продукт продається не так добре, коли на ринку з'являється новий. Тож Річі вирішує, що пора змінити напрям свого лейблу.

Вініл, дивитись трейлер серіалу онлайн:

І ще: ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити

Моцарт у джунглях

Оригінальна назва мовою серіалу: Mozart in the Jungle

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Продюсер: Роман Коппола, Джейсон Швартцман, Пол Вайц

У головних ролях: Гаель Гарсія Берналь, Лола Керк, Бернадетт Пітерс, Малкольм МакДауелл

Тривалість: 26 хв.

Кількість серій: 40

Кількість сезонів: 4

Серіал базується на мемуарах журналістки та музикантки Блер Тіндалл під назвою "Моцарт в джунглях: секс, наркотики і класична музика". Він розповідає про залаштунки життя філармонічного оркестру Нью-Йорка, а саме про молоду гобоїстку Гейлі, яка хоче підкорювати сцену під керівництвом старого диригента Томаса і його молодого та харизматичного наступника Родріго.

Моцарт у джунглях, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Хор

Оригінальна назва мовою серіалу: Glee

Жанр: драма, комедія, мюзикл

Країна: США

Продюсер: Раян Мерфі

У головних ролях: Джейн Лінч, Діанна Агрон, Крістофер Колфер, Ліа Мішель

Тривалість: 45 хв.

Кількість серій: 121

Кількість сезонів: 6

Вчитель іспанської мови Вілл Шустер створює хор, щоб займатись постановкою мюзиклів. Спершу до складу долучаються учні, які страждають від булінгу, а згодом стає популярним серед всіх. Врешті хор змінює правила стереотипної системи у школі, де вже не грає роль, хто популярних, а хто невдаха.

Хор, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Гастролери

Оригінальна назва мовою серіалу: Roadies

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Продюсер: Ян Патерсон, Пітер Шиндлер

У головних ролях: Люк Вілсон, Карла Гуджино, Імоджен Путс, Рейф Сполл, Кейша Касл-Г'юз, Machine Gun Kelly

Тривалість: 45 хв.

Кількість серій: 10

Кількість сезонів: 1

Серіал розповідає про техкоманду, яка супроводжує у турі по всій країні популярний рок-гурт The Staton-House Band. Таких залаштунків ви ще точно не бачили!

Гастролери, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Відпал

Оригінальна назва мовою серіалу: The Get Down

Жанр: драма, мюзикл

Країна: США

Продюсер: Баз Лурман, Стівен Едлі Гуіргіс

У головних ролях: Джастіс Сміт, Шамік Мур, Джейден Сміт, Скайлан Брукс, Ях'я Абдул-Матін II

Тривалість: 55 хв.

Кількість серій: 11

Кількість сезонів: 2

Серіал розгортається навколо Нью-Йорка у 70-х, коли лише почав зароджуватись хіп-хоп. Хлопчина Іезекіль пише музику про своє нещасливе кохання в образі однокласниці-співачки. Вся атмосфера тих часів показує, як починалась нова музична епоха.

Відпал, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин