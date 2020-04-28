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ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
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Шукаєш нові комедії, які нещодавно вийшли на великих екранах? Зібрали найкращі фільми за 2019-2020 рік, які точно підіймуть настрій та змусять добряче посміятись.
Шазам (16+)
- Оригінальна назва мовою фільму: Shazam!
- Жанр: фентезі, пригоди, супергероїка, комедія
- Країна: США
- Режисер: Девід Ф. Сандберг
- У головних ролях: Закарі Лівай, Марк Стронг, Джек Ділан Грейзер
- Тривалість: 132 хв.
Сольний фільм про знайомого фанатам коміксів персонажа і нового для кіноглядачів, однак одного із найяскравіших та добріших у DC. Саме 14-річний Біллі Бетсон опиняється у центрі сюжету нового супергеройського кіно. Хлопець опиняється у черговій прийомній родині і не надто добре знаходить спільну мову з однолітками. Якось він вирішує захистити свого нового брата від хуліганів, що обертається для нього зустріччю з чарівником. Тепер у хлопчика є неймовірна здатність перетворюватись у Шазама – героя з неймовірними уміннями. Щоправда, кожне доведеться відкривати самостійно, адже посібника для початківців у такій справі немає. До того ж, на горизонті з'являється лиходій, з яким лише Шазаму вдасться помірятись силами.
Шазам, дивитись трейлер фільму онлайн:
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Шахрайки (16+)
- Оригінальна назва мовою фільму: The Hustle
- Жанр: кримінал, комедія
- Країна: США
- Режисер: Кріс Еддісон
- У головних ролях: Енн Хетевей, Ребел Вілсон, Тім Блейк Нельсон, Інгрід Олівер
- Тривалість: 94 хв.
Ще один римейк на популярний фільм "Відчайдушних шахраїв", де у головних ролях були чоловіки. Цього разу події розгортатимуться навколо двох харизматичних жінок, які не люблять працювати, але із задоволенням ошукують чоловіків. І поки одна дівчина заробляє чималі суми, інша вирішує піти до неї на "навчання". Тепер будь-яка ціль скориться перед двома красунями!
Шахрайки, дивитись трейлер фільму онлайн:
Зомбіленд: Подвійний постріл (16+)
- Оригінальна назва мовою фільму: Zombieland: Double Tap
- Жанр: зомбі-комедія
- Країна: США
- Режисер: Рубен Флейшер
- У головних ролях: Джессі Айзенберг, Вуді Харрельсон, Абігейл Бреслін, Емма Стоун
- Тривалість: 99 хв.
Сюжет продовжує розповідати про пригоди апокаліптичними США чотирьох героїв, яким доведеться поборотись з живими мерцями, а також зустріти інших людей, яким вдалось вижити. Кількість вбитих зомбі прирівняється до кількості кумедних жартів!
Зомбіленд: Подвійний постріл, дивитись трейлер фільму онлайн:
Стволи Акімбо
- Оригінальна назва мовою фільму: Guns Akimbo
- Жанр: комедія, бойовик
- Країна: Великобританія, Німеччина, Нова Зеландія
- Режисер: Джейсон Лей Гоуден
- У головних ролях: Самара Вівінг, Деніел Редкліф, Різ Дербі, Нед Деннегі
- Тривалість: 95 хв.
Сюжет розповідає про розробника ігор Майлза, який проводить своє життя між не надто перспективною роботою та відкладанням коштів на прекрасну, але колишню дівчину Нову. Однак якось все кардинально змінюється, адже Майлза реєструють на темному веб-сайті, де незнайомці змушені битись за можливість вижити. А все це демонструється у прямому ефірі. Учасників ж обирає таємна банда під назвою "СКІМЗ". Тепер життя хлопця точно важко назвати нудним.
Стволи Акімбо, дивитись трейлер фільму онлайн:
Джентльмени
- Оригінальна назва мовою фільму: The Gentlemen
- Жанр: кримінал, бойовик
- Країна: США
- Режисер: Гай Річі
- У головних ролях: Меттью МакКонахі, Чарлі Ганнем, Генрі Голдінг
- Тривалість: 115 хв.
Сюжет розповідає про британського наркобарона, який хоче продати свою дуже прибуткову і небезпечну марихуанову імперію. Але не будь-якому, а династії мільярдерів з Оклахоми. Різні менталітети - це не найбільша проблема у цій справі.
Джентльмени, дивитись трейлер фільму онлайн:
Форсаж: Гоббс та Шоу (12+)
- Оригінальна назва мовою фільму: Fast and Furious: Hobbs and Shaw
- Жанр: пригоди, бойовик
- Країна: США
- Режисер: Девід Літч
- У головних ролях: Двейн Джонсон, Джейсон Стетхем, Ідріс Ельба, Ейса Гонсалес, Ванесса Кірбі, Едді Марсан, Хелен Міррен
- Тривалість: 136 хв.
Вже 9-й фільм теми Форсаж з'явився на екранах. Цього разу спецагенту Люку Гоббсу доведеться працювати разом з колишнім спецназівцем Декартом Шоу.Хоча хлопці не у захваті від такого дуету, однак це єдиний варіант врятувати сестру Шоу, яку викрав неймовірно сильний противний Брікстон. Варто додати, що з цим хлопцем навіть Термінатору не було б легко битися, адже він майже невразливий.
Форсаж: Гоббс та Шоу: дивитись трейлер онлайн:
Божевільна парочка (16+)
- Оригінальна назва мовою фільму: Long Shot
- Жанр: комедія
- Країна: США
- Режисер: Джонатан Лівайн
- У головних ролях: Сет Роген, Шарліз Терон, Джун Рафаель, Александр Скарсгард, Енді Серкіс, Рендалл Парк
- Тривалість: 125 хв.
Розумна та красива політик Шарлотта Філд збирається балотуватись у президенти. Тому для своєї команди вона шукає талановитого спічрайтера і випадково натрапляє на Фредді Фракслі. Ще у підлітковому віці вона була його нянькою, а хлопець тоді був по вуха закоханий у неї. Щоправда, й зараз його почуття не змінились, проте успішним його зовсім не назвеш. Фредді журналіст без роботи і без будинку, зате запав у серце Шарлотті.
Божевільна парочка: дивитись трейлер онлайн:
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