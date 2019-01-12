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Альтернативна музика: плейлист нових рок-пісень тижня

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Слухайте рок музику онлайн

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за другий тиждень січня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі роботи молодих рок-гуртів, а також новий фанатський кліп для Escape the Fate. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

  • Flight Paths - Downpour
  • Millencolin - "Nothing"
  • Thrice - "Hold Up A Light"
  • La Dispute - "FOOTSTEPS AT THE POND"
  • DXWNSIDES - Bleed
  • Wilderness - Rest
  • Escape the Fate - I Am Human 2 (Official Fan Video)
  • AT THE GATES - The Mirror Black featuring Rob Miller
  • DESERTED FEAR - The Final Chapter
  • Set It Off - Dancing With The Devil (Acoustic Session)
  • Wage War - Low
  • Cane Hill - 86d - No Escort
  • Afterlife - Holding On
  • Emarosa - Don't Cry

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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