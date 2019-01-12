Альтернативна музика: плейлист нових рок-пісень тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за другий тиждень січня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі роботи молодих рок-гуртів, а також новий фанатський кліп для Escape the Fate. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

Flight Paths - Downpour

Millencolin - "Nothing"

Thrice - "Hold Up A Light"

La Dispute - "FOOTSTEPS AT THE POND"

DXWNSIDES - Bleed

Wilderness - Rest

Escape the Fate - I Am Human 2 (Official Fan Video)

AT THE GATES - The Mirror Black featuring Rob Miller

DESERTED FEAR - The Final Chapter

Set It Off - Dancing With The Devil (Acoustic Session)

Wage War - Low

Cane Hill - 86d - No Escort

Afterlife - Holding On

Emarosa - Don't Cry

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