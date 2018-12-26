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Новий рік 2019 Різдво

Різдвяний хіт Мераї Кері побив світовий рекорд популярності

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Мерая Кері - фото 1
Мерая Кері / Instagram

Пісня зірки американської поп-музики Мераї Кері (Mariah Carey) "All I Want For Christmas Is You" побила рекорд Spotify за кількістю прослуховування за один день.

Широко популярна пісня "All I Want For Christmas Is You" у виконанні Мераї Кері не просто залишається популярною через два десятиліття після випуску, але і б'є рекордні показники. Згідно з даними Chart, зимовий хіт встановив нову позначку для Spotify – пісня прослухали напередодні Різдва 10,8 мільйонів разів всього за день.

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Також трек знову увійшов у чарти iTunes ще в листопаді і з тих пір отримує впевнене збільшення популярності. Мерая Кері подякувала за це шанувальників у Twitter.

Мерая Кері – All I Want For Christmas Is You:

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Джерело: independent
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