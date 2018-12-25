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Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня

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Рок музика тижня - фото 1
Рок музика тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики зафінальний тиждень грудня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі кавери на популярні різвдяні і не дуже композиції. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

  • Stevie Wonder - "What Christmas Means To Me" (Cover by The Animal In Me)
  • Rising Insane - Dead & Gone (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Hollow Front - Still Life (ACOUSTIC)
  • 30 Seconds To Mars - The Kill - Cinematic Ballad Cover by Halocene
  • IGNITE - Nothing Can Stop Me (OFFICIAL VIDEO)
  • Set It Off - For You Forever
  • Ice Nine Kills - Merry Axe-Mas (Official Music Video)
  • TAX THE HEAT - All That Medicine Live at YouTube (OFFICIAL VIDEO)
  • SOILWORK - Stålfågel (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Happier - Marshmello ft. Bastille (Fame On Fire Rock Cover)
  • Millencolin - "SOS"
  • Dark Signal - Fly By Night (Official Video)

Читайте також: З'явився трек "Cross Off" з Честером Бенінгтоном

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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