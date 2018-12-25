Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики зафінальний тиждень грудня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі кавери на популярні різвдяні і не дуже композиції. Насолоджуйтесь:

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Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

Stevie Wonder - "What Christmas Means To Me" (Cover by The Animal In Me)

Rising Insane - Dead & Gone (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Hollow Front - Still Life (ACOUSTIC)

30 Seconds To Mars - The Kill - Cinematic Ballad Cover by Halocene

IGNITE - Nothing Can Stop Me (OFFICIAL VIDEO)

Set It Off - For You Forever

Ice Nine Kills - Merry Axe-Mas (Official Music Video)

TAX THE HEAT - All That Medicine Live at YouTube (OFFICIAL VIDEO)

SOILWORK - Stålfågel (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Happier - Marshmello ft. Bastille (Fame On Fire Rock Cover)

Millencolin - "SOS"

Dark Signal - Fly By Night (Official Video)

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