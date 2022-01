Різдвяні традиції, які хочеться перейняти: теплі історії та ідеї з мережі

Різдвяні свята не дарма вважаються найпрекраснішою порою року, адже це час, коли можна насолоджуватись часом з близькими та вийти з бурхливого ритму життя. У кожного ще й є свої зимові ритуали, чим і поділились користувачі соцмереж.

На платформі Reddit користувач з ніком hellotintin100 попросив людей поділитись своїми веселими та цікавими святковими традиціями, і на це прохання відгукнулось майже 46 тисяч осіб! Тому зібрали найтепліші та найчарівніші з них, які точно захочеться хоча б частково перейняти і собі, передає Радіо MAXIMUM.

Попереджаємо, що деякі розповіді можуть бути надто зворушливими, тож готуйте гарячий напій та насолоджуйтесь теплими ідеями.

Photo by The BlackRabbit on Unsplash