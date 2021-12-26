Різдвяні традиції, які хочеться перейняти: теплі історії та ідеї з мережі

Різдвяні свята не дарма вважаються найпрекраснішою порою року, адже це час, коли можна насолоджуватись часом з близькими та вийти з бурхливого ритму життя. У кожного ще й є свої зимові ритуали, чим і поділились користувачі соцмереж.

На платформі Reddit користувач з ніком hellotintin100 попросив людей поділитись своїми веселими та цікавими святковими традиціями, і на це прохання відгукнулось майже 46 тисяч осіб! Тому зібрали найтепліші та найчарівніші з них, які точно захочеться хоча б частково перейняти і собі, передає Радіо MAXIMUM.

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Попереджаємо, що деякі розповіді можуть бути надто зворушливими, тож готуйте гарячий напій та насолоджуйтесь теплими ідеями.

"Ми з братом щороку залишаємось у батьківському домі на Святвечір зі своїми родинами. Ми все ще сидимо на вершині сходів у різдвяний ранок, поки мама не покличе нас дивитись, що ж нам залишив "Санта Клаус". Нам обом по 30, а наші дружини з дітьми також чекають з нами на сходах. Стає досить людно, але я б не хотів, щоб було інакше". (ScoobJetson)

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"Мої батьки не мали багато грошей, коли я ще був дитиною, але на Різдво все було по-іншому. Одного Різдва було особливо важко, але тато пішов і витратив, мабуть, більшу частину своєї зарплати на подарунки в останню мить. Коли ми повернулись, то з їжі були лише консервована квасоля та дешеві хот-доги. Нам з сестрою так сподобалось це поєднання, що ми робили це знову і на кожне наступне Різдво. Зрештою, ми не були такими бідними. Дводоларові хот-доги ставали дорожчими, а згодом і м'ясними. Так трапилось і з квасолею, бо обирали кращу. Тепер ми з сестрою дорослі та з власними родинами, але навіть у роки, коли ми не святкуємо разом, вся наша родина їсть хот-доги та боби напередодні Різдва". (KyussSun)

"Традиція, яка у нас була з дитинства, і яку я продовжу зі своїми дітьми, - це коробка на Святвечір. Напередодні нам давали раніше один подарунок, і це була коробка з різдвяною піжамою, чашкою, пакетиком гарячого шоколаду, попкорном та різдвяним фільмом. Ми могли його відкрити ще в обід, а решту вечорах проводити у наших нових піжамах, разом дивитись кіно та пити какао". (Mrs_carroll)

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"У перший рік, коли ми з хлопцем лише почали жити разом, то прикрашали ялинку і зрозуміли, що у нас нема верхівки. У якості замінника ми прихопили з кухні рукавицю для духовки та поклали на вершечок. Це змушувало нас сміятись щоразу, коли ми дивились на ялинку. Наступного року ми вирішили все ж взяти "традиційну" красиву верхівку, але це було зовсім не те. Тож минуло 14 років, ми одружені, у нас є донька, і щороку ми обираємо нову кухонну рукавицю, щоб прикрасити нашу ялинку. І чим дивніша рукавиця, тим краще". (Ellen Samiagio)

"Коли ми були молодшими, то у батьків була з нами особлива традиція. Ми завжди виходили з татом на подвір'я, щоб знайти ідеальну соснову шишку. За тиждень-два до Різдва ми садили її у горщик та поливали. Тоді, за одну ніч, вона перетворювала на чудову величезну та прикрашену ялинку. Це працювало лише у грудні, і нам завжди казали, що це магія Різдва. Згодом ми з сестрою все ж розкрили таємницю". (theatrekid97)

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"У моїй сім'ї є традиція перед розпаковуванням подарунків залишати загадки на картках та вгадувати, що ж всередині. Ми ходимо один за одним, читаючи вголос наші підказки, щоб кожен міг здогадатись, а тоді відкриваємо пакунки. Зрештою, на відгадування подарунків у кожного потрібно близько 5 годин, але це завжди весело". (MyNameIsRay)

"Як тільки ця пандемія закінчиться і можна буде знову проводити різдвяні збори, то ми з сестрою зможемо повернутись до боїв на обгорткових паперових трубках. Нам за 50, до речі". (spiff2268)

"Коли мій старший син народився, то його дядько подарував йому ведмедя Тедді, який одразу став улюбленою іграшкою. Однак дядечко помер незадовго до його першого дня народження. А ведмідь з часом став доволі обдертим. Ми довго шукали схожу іграшку та купили одразу кілька. І щороку Тедді чекає на ялинці, щоб його "забрали ельфи та відправили на північний полюс на ремонт". Звідти він повертається новим, а "Санта" залишає іграшку під ялинкою. Ми позначили кожного ведмедя роком, коли він "покидає" сина, і мені буде сумно, коли дитина переросте цю традицію, але зараз вона моя улюблена". (CarbotronReport)

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"У дитинстві у нас була традиція пробиратись у кімнати один до одного та "позичати" щось приблизно за тиждень до Різдва. Потім ми красиво запаковували вкрадений предмет та віддавали його, як приманку. Ми провернули це з нашими двоюрідними сестрами, бабусями та дідусями, тітками та батьками. Це мало бути щось неважливе, але щось, за чим вони б сумували. Як м'яка іграшка, улюблена лопатка чи книга. Це стало таким захопливим змаганням, щоб побачити, наскільки великим може бути викрадений предмет без шансів на те, що когось упіймають. Були ще й бонусні бали, якщо родичі не помічали зникнення. Одного року моя тітка помітила, що її плюшевий ведмідь (який слугував ще й термосом) кудись пропав. Тож вона зробила гігантські плакати про розшук, які розвісила скрізь: від дерев на нашому подвір'ї, нашої ванної і аж до ялинки. Це було кумедно, і мої друзі були здивовані. Моя ж бабуся була завжди залучена до крадіжок та відволікання". (Lulani van der Merwe)

"Щороку ми з дружиною купуємо для нашої ялинки прикрасу, яка відповідає тому, що трапилось у цей рік. Тому у нас є дерево, прикрашене різними дивними речами, приміром, тенісний м'яч (ми почали грати у теніс), капітан корабля Лускунчик (наш перший круїз) та багато інших. Це така весела традиція у грудні обговорювати, що б нам знайти такого". (Barrucuda)

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"Мене відправляли шукати соснові голки у парку за день-два до Різдва. Вони нібито були для закусок у вигляді оленів, тому треба було зібрати чимало у плетений кошичок. Через роки виявилось, що мене так виганяли з дому, щоб мама встигла перенести загорнуті подарунки з сусідського гаража у наш дім. Все тому, що я завжди намагався знайти та відкрити будь-які подарунки, які бачив перед Різдвом". (leg_day)

"Ми з моїм найкращим другом започаткували традицію відзначати Свят-святвечір разом (реальний день трохи вільніший від звичайної інтерпретації). Ми змінюємо дату щороку, але завжди одягаємось у різдвяний одяг, вечеряємо, якось весело проводимо час та дивимось у кіно. Під час вечері ми також обмінюємось книгами з особистими записками. Потім створюємо один для одного магніти із найкращим фото з того вечора". (edpumkin)

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"Ми зустрічаємось з друзями у парку та запускаємо моделі ракет, випиваючи гарячий шоколад або каву з наливками, і це триває вже 20 років". (TopMacaroon)

"Щороку упродовж останніх 8 років ми з сестрою даруємо один одному дивні речі, які змушують сміятись. Почалось все з того, що ми ледь не залишились без домівки перед Різдвом. Все було так жахливо, що хотілось хоча б розсмішити один одного. За ці роки було отримано: 12 пачок заморожених картопляних смайликів, шоколадні трубочки з гумовими качечками замість шоколаду, мішок картоплі з обличчям Ніколаса Кейджа на кожній картоплині". (allegraoftherivers)

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