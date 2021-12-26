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Різдвяні традиції, які хочеться перейняти: теплі історії та ідеї з мережі
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Різдвяні свята не дарма вважаються найпрекраснішою порою року, адже це час, коли можна насолоджуватись часом з близькими та вийти з бурхливого ритму життя. У кожного ще й є свої зимові ритуали, чим і поділились користувачі соцмереж.
На платформі Reddit користувач з ніком hellotintin100 попросив людей поділитись своїми веселими та цікавими святковими традиціями, і на це прохання відгукнулось майже 46 тисяч осіб! Тому зібрали найтепліші та найчарівніші з них, які точно захочеться хоча б частково перейняти і собі, передає Радіо MAXIMUM.
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Попереджаємо, що деякі розповіді можуть бути надто зворушливими, тож готуйте гарячий напій та насолоджуйтесь теплими ідеями.
- "Ми з братом щороку залишаємось у батьківському домі на Святвечір зі своїми родинами. Ми все ще сидимо на вершині сходів у різдвяний ранок, поки мама не покличе нас дивитись, що ж нам залишив "Санта Клаус". Нам обом по 30, а наші дружини з дітьми також чекають з нами на сходах. Стає досить людно, але я б не хотів, щоб було інакше". (ScoobJetson)
- "Мої батьки не мали багато грошей, коли я ще був дитиною, але на Різдво все було по-іншому. Одного Різдва було особливо важко, але тато пішов і витратив, мабуть, більшу частину своєї зарплати на подарунки в останню мить. Коли ми повернулись, то з їжі були лише консервована квасоля та дешеві хот-доги. Нам з сестрою так сподобалось це поєднання, що ми робили це знову і на кожне наступне Різдво. Зрештою, ми не були такими бідними. Дводоларові хот-доги ставали дорожчими, а згодом і м'ясними. Так трапилось і з квасолею, бо обирали кращу. Тепер ми з сестрою дорослі та з власними родинами, але навіть у роки, коли ми не святкуємо разом, вся наша родина їсть хот-доги та боби напередодні Різдва". (KyussSun)
- "Традиція, яка у нас була з дитинства, і яку я продовжу зі своїми дітьми, - це коробка на Святвечір. Напередодні нам давали раніше один подарунок, і це була коробка з різдвяною піжамою, чашкою, пакетиком гарячого шоколаду, попкорном та різдвяним фільмом. Ми могли його відкрити ще в обід, а решту вечорах проводити у наших нових піжамах, разом дивитись кіно та пити какао". (Mrs_carroll)
- "У перший рік, коли ми з хлопцем лише почали жити разом, то прикрашали ялинку і зрозуміли, що у нас нема верхівки. У якості замінника ми прихопили з кухні рукавицю для духовки та поклали на вершечок. Це змушувало нас сміятись щоразу, коли ми дивились на ялинку. Наступного року ми вирішили все ж взяти "традиційну" красиву верхівку, але це було зовсім не те. Тож минуло 14 років, ми одружені, у нас є донька, і щороку ми обираємо нову кухонну рукавицю, щоб прикрасити нашу ялинку. І чим дивніша рукавиця, тим краще". (Ellen Samiagio)
- "Коли ми були молодшими, то у батьків була з нами особлива традиція. Ми завжди виходили з татом на подвір'я, щоб знайти ідеальну соснову шишку. За тиждень-два до Різдва ми садили її у горщик та поливали. Тоді, за одну ніч, вона перетворювала на чудову величезну та прикрашену ялинку. Це працювало лише у грудні, і нам завжди казали, що це магія Різдва. Згодом ми з сестрою все ж розкрили таємницю". (theatrekid97)
- "У моїй сім'ї є традиція перед розпаковуванням подарунків залишати загадки на картках та вгадувати, що ж всередині. Ми ходимо один за одним, читаючи вголос наші підказки, щоб кожен міг здогадатись, а тоді відкриваємо пакунки. Зрештою, на відгадування подарунків у кожного потрібно близько 5 годин, але це завжди весело". (MyNameIsRay)
- "Як тільки ця пандемія закінчиться і можна буде знову проводити різдвяні збори, то ми з сестрою зможемо повернутись до боїв на обгорткових паперових трубках. Нам за 50, до речі". (spiff2268)
- "Коли мій старший син народився, то його дядько подарував йому ведмедя Тедді, який одразу став улюбленою іграшкою. Однак дядечко помер незадовго до його першого дня народження. А ведмідь з часом став доволі обдертим. Ми довго шукали схожу іграшку та купили одразу кілька. І щороку Тедді чекає на ялинці, щоб його "забрали ельфи та відправили на північний полюс на ремонт". Звідти він повертається новим, а "Санта" залишає іграшку під ялинкою. Ми позначили кожного ведмедя роком, коли він "покидає" сина, і мені буде сумно, коли дитина переросте цю традицію, але зараз вона моя улюблена". (CarbotronReport)
- "У дитинстві у нас була традиція пробиратись у кімнати один до одного та "позичати" щось приблизно за тиждень до Різдва. Потім ми красиво запаковували вкрадений предмет та віддавали його, як приманку. Ми провернули це з нашими двоюрідними сестрами, бабусями та дідусями, тітками та батьками. Це мало бути щось неважливе, але щось, за чим вони б сумували. Як м'яка іграшка, улюблена лопатка чи книга. Це стало таким захопливим змаганням, щоб побачити, наскільки великим може бути викрадений предмет без шансів на те, що когось упіймають. Були ще й бонусні бали, якщо родичі не помічали зникнення. Одного року моя тітка помітила, що її плюшевий ведмідь (який слугував ще й термосом) кудись пропав. Тож вона зробила гігантські плакати про розшук, які розвісила скрізь: від дерев на нашому подвір'ї, нашої ванної і аж до ялинки. Це було кумедно, і мої друзі були здивовані. Моя ж бабуся була завжди залучена до крадіжок та відволікання". (Lulani van der Merwe)
- "Щороку ми з дружиною купуємо для нашої ялинки прикрасу, яка відповідає тому, що трапилось у цей рік. Тому у нас є дерево, прикрашене різними дивними речами, приміром, тенісний м'яч (ми почали грати у теніс), капітан корабля Лускунчик (наш перший круїз) та багато інших. Це така весела традиція у грудні обговорювати, що б нам знайти такого". (Barrucuda)
- "Мене відправляли шукати соснові голки у парку за день-два до Різдва. Вони нібито були для закусок у вигляді оленів, тому треба було зібрати чимало у плетений кошичок. Через роки виявилось, що мене так виганяли з дому, щоб мама встигла перенести загорнуті подарунки з сусідського гаража у наш дім. Все тому, що я завжди намагався знайти та відкрити будь-які подарунки, які бачив перед Різдвом". (leg_day)
- "Ми з моїм найкращим другом започаткували традицію відзначати Свят-святвечір разом (реальний день трохи вільніший від звичайної інтерпретації). Ми змінюємо дату щороку, але завжди одягаємось у різдвяний одяг, вечеряємо, якось весело проводимо час та дивимось у кіно. Під час вечері ми також обмінюємось книгами з особистими записками. Потім створюємо один для одного магніти із найкращим фото з того вечора". (edpumkin)
- "Ми зустрічаємось з друзями у парку та запускаємо моделі ракет, випиваючи гарячий шоколад або каву з наливками, і це триває вже 20 років". (TopMacaroon)
- "Щороку упродовж останніх 8 років ми з сестрою даруємо один одному дивні речі, які змушують сміятись. Почалось все з того, що ми ледь не залишились без домівки перед Різдвом. Все було так жахливо, що хотілось хоча б розсмішити один одного. За ці роки було отримано: 12 пачок заморожених картопляних смайликів, шоколадні трубочки з гумовими качечками замість шоколаду, мішок картоплі з обличчям Ніколаса Кейджа на кожній картоплині". (allegraoftherivers)
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