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Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям

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що подарувати на Новий Рік - фото 1
що подарувати на Новий Рік

Знайти справді гарний подарунок родичам й близьким до свят інколи буває складно. Різноманітність варіантів подарунків до Нового року збиває з пантелику. Ми зібрали цей список новорічних подарунків аби полегшити Вам вибір та допомогти провести свята незабутньо.

  1. Для того, хто заслуговує на спокій і затишок. Піжама – це завжди чудовий подарунок як для чоловіка, так і для жінки, тому що рідко, коли з'являється можливість придбати таку річ. тепла піжама стане чудовим подарунком для того, щоб провести новорічні свята з комфортом.
  2. Для любителів приготування страв. Різноманітні каструлі, сковорідки, посудини для приготування їжі стануть гарним подарунком для справжніх господарів та невіддільною частиною приготування святкових страв.
    Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям - фото 439822
  3. Посуд для любителів естетики. Прикрашені скляночки, тарілочки та цілі набори посуду – це неймовірний подарунок для тих, хто любить естетику у всьому.
  4. Для спортсменів та спортсменок. У цьому випадку варто дізнатися, яким видом спорту займається людина, якій Ви бажаєте зробити приємно. Залежно від уподобань, можна подарувати якийсь спортивний інвентар чи спеціальний одяг для спортзалу.
  5. Для поціновувачів кави. Кому не сподобається випити горнятко смачної кави у новорічний ранок? Так, хорошим подарунком буде пакетик ароматних зернят чи симпатична філіжанка.
  6. Для тих, хто все ще використовує дротові навушники. Тут коментарі зайві. Бездротові навушники вже є невіддільною частиною побуту. Надзвичайно зручним для використання бездротовим навушникам зрадіє будь-хто.
  7. Для любителів читати всюди. До теми гаджетів, чудовим подарунком для кожної сучасної людини стане електронна книга. Вона неймовірно спрощує життя любителям почитати.
  8. Теплі рукавиці чи шарф. Огорніть близьку людину своїм теплом та затишком. У цьому допоможуть зимові рукавички та в'язаний шарф.
  9. Для вічних студентів. Курс з дизайну, англійської мови, читання навпаки або ж в’язання макраме – чудовий подарунок для тих, хто завжди в русі та бажає саморозвитку.
  10. Меломанам. Любителям музики завжди можна подарувати нову платівку, музичну колонку чи річну підписку на стрімінговий сервіс. Хай завжди слухають свої улюблені треки.
  11. Любителям вина. Подаруйте подрузі, колезі чи родичам красиві келихи для вина чи шампанського. А потім разом почастуйтесь з них у новорічну ніч.
    Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям - фото 439823
  12. Для тих, хто слідкує за здоров'ям. У мережі є безліч сайтів та сторінок, де наразі можна замовити різноманітні "здорові" смаколики: гранола, арахісова паста без цукру, безлактозні та безглютенові солодощі. Порадуйте тих, хто завжди на дієті.
  13. Для модниць та модників. Тим, хто полюбляє одягатися стильно можна подарувати трендовий светр, модного капелюха чи просто якусь гарну річ гардеробу. Тут головне вгадати із розміром!
  14. Подарункові сертифікати. Якщо ж у вас немає часу для вибору подарунка, можна придбати сертифікат на певну суму від улюбленого магазину, де ваша близька людина зможе придбати все що їй заманеться.
  15. Для тих, хто дбає про шкіру. Для любителів ранкових та вечірніх процедур можна подарувати певні косметичні засоби. Тут варто врахувати фізичні особливості людини: тип шкіри, наявність алергічних реакцій. Якщо ж хочете влаштувати сюрприз, подаруйте такий засіб, який підійде будь-кому.
  16. Для тих, хто завжди запізнюється. Подаруйте цій людині нарешті годинник. Якщо ж вірите у забобони, що годинник дарувати не можна, просто попросіть людину, якій ви його подарували заплатити за нього хоча б гривню.
  17. Для соньків. Для тих, хто любить довше затриматись у затишному ліжку, варто подарувати нову м'яку постільну білизну.
  18. Для дозвілля. Настільна гра. Найкращий подарунок для тих, хто любить проводити свій вільний час у компанії з друзями.
  19. Щоб гарно пахнути. Під ялинку також можна покласти флакончик з ароматними парфумами. Це чудовий подарунок як для жінки, так і для чоловіка.
  20. Незвичайні прикраси. Зараз у моді аксесуари, які виробляються з досить незвичайних матеріалів, які також мають нетипові форми для звичайних сережок чи браслетів. Це чудовий подарунок, для тих, хто полюбляє бути в центрі уваги.
  21. Адвент-календар. Вони зараз є в дуже різних варіаціях, тому кожен зможе обрати, який йому до вподоби. Що може бути краще, аніж поєднання приємних подарунків з щоденним інтерактивом?
    Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям - фото 439825
  22. Оригінальні солодощі. Якщо ви досі в пошуках цікавих варіантів новорічних сюрпризів, зробіть вибір на користь солодкого подарунка. Це чудовий подарунок як для дорослих, так і дітей. Тепер Ви знаєте, що обов'язково потрібно покласти під подушку чи ялинку. Варіанти смачненького: будиночок з імбирного печива, льодяники з цукру, печиво у формі бичків, ратиці чи рогів, цукерковий букет, фігурки з шоколаду, кейк-попси, декоративний кошик з фруктами.
  23. Подушки кумедної форми. Свинки, зайчики, котики...як чудово прокинутись в обіймах такої компанії у новорічний ранок! Подаруйте близькій людині м'якеньку подушку чудернацької форми.
  24. Футболка з веселим принтом. В моді зараз незвичайні малюнки на одежі, відтак футболка з кумедним чи яскравим принтом буде слугувати хорошою річчю в гардеробі.
  25. Домашні капці та носочки.Теплі домашні капці або в'язані шкарпетки залишаються одними із найпрактичніших ідей для подарунків під ялинку. Обирайте однотонні кольори, щоб не прогадати з дизайном.
  26. Новорічна гірлянда. Гірлянда чудовий подарунок для створення новорічної атмосфери. Найкраще обрати гірлянди у вигляді сіточки чи маленьких лампадок.
  27. Кросівки. Спортивні кросівки – вже невіддільна частина образів кожної сучасної людини. Білі кеди завжди стануть практичним та чудовим подарунком для модниць та модників. Головне вгадати із розміром!
  28. Екотовари. Мішечки, шопери, різноманітні засоби, косметика, що є екологічно чистими – чудовий подарунок у 2021 році. Подбаємо не тільки про те, щоб зробити приємно близьким, а і природі!
  29. Карта світу. Найкращий подарунок для любителів мандрів. На дерев'яній чи скретч-мапі вони зможуть відмітити місця, де вже побували. А, можливо, ви разом відвідували якісь місця?
  30. Подарунки, що приємно пахнуть. Ароматизовані свічки, духмяні палички та дифузори для ароматерапії гарний подарунок для тих, кому не вистачає справжнього релаксу. Ці речі справді додають домашнього затишку, а також неодмінно буде приємно пахнути у будинку.
  31. Гаманці та кардхолдери. Ще один можливий варіант подарунку. Шкіряний гаманець чи кардхолдер – незамінна річ для справжніх бізнесменів і тих, хто любить, коли завжди є порядок.
  32. Ювелірні прикраси. Дорогоцінні прикраси – найкращий подарунок для коханої та справжній прояв ваших почуттів до неї. Вона неодмінно запам'ятає цей подарунок.
    Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям - фото 439826
  33. Планери. У сучасному шаленому ритмі життя – планери незамінна річ для планування свого часу. В них можна записати будь-що та навіть більше.
  34. Сумки та рюкзаки. Можна подарувати модну сумочку чи спортивний рюкзак, аби все нарешті помістилось в одне місце.
  35. Для любителів гірськолижних спусків. Подаруйте тому, хто обожнює кататися на лижах скі-пас на будь-якому гірськолижному курорті. А до цього можна додати ще шолом чи окуляри.
  36. Вечеря на двох. Пофантазуйте та влаштуйте романтичне побачення для другої половинки та відвідайте на свята затишний ресторанчик. Пригостіть кохану людину смачною вечерею.
  37. Похід у СПА. Абонемент на похід у СПА чи на масаж – чудовий подарунок для тих, хто завжди на роботі та зовсім не відпочиває від робочої рутини. Допоможіть їм влаштовувати для себе свято.
  38. Книга. Книга – найкращий подарунок. Не обирайте книги на теми бізнесу, філософії чи ще інших важких тем. Нехай це буде легка художня література, яку буде приємно прочитати за філіжанкою кави.
  39. Домашній улюбленець. Коли вас немає вдома, котик, собачка чи хом’ячок складуть відмінну компанію вашій близькій людині. Їй точно не буде тепер самотньо. Головне переконатися, що в неї немає алергії на шерсть.
  40. Автолюбителям. Батьку, коханому чи брату можна подарувати якусь прикольну річ для автівки: нові килимки, м'які подушки для сидіння, аромадифузори чи класний дармовис для ключів. Автолюбитель справді зацінять такий оригінальний подарунок
  41. Портативний зарядний пристрій. Пристрій для портативного заряджання телефону завжди відмінний подарунок. Його можна взяти з собою у подорож, на роботу чи просто на прогулянку, коли забув зарядити телефон завчасно.
  42. Теплий плед чи ковдра. Незамінна річ холодні січневі вечори – шерстяний плед. Він буде ще довго зігрівати не тільки руки та ноги, але й душу, коли людина, якій ви подарували гарний предмет інтер'єру, буде згадувати про цей момент.
    Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям - фото 439824
  43. Магнітна дошка на холодильник. На дошці можна швидко записати список необхідних покупок і залишити записку для домашніх. А ще це відмінний новорічний подарунок для сім'ї з дітьми. Яке творче поле для ранкового малювання!
  44. Тур у Європу. Зробіть приємне своїм рідним. Нові враження під час подорожі – це той подарунок, який залишається у серці на все життя.
  45. Фотомагніти на холодильник. Закарбуйте щасливі моменти вашого життя у фото, адже вони ніколи не зітруться з пам’яті телефону. Можна зробити їх як магніти на холодильник, тоді приємні моменти будуть завжди поруч з вами.
  46. Новий мобільний телефон. У новий рік із новим мобільним телефоном, щоб ваші рідні та близькі завжди були на зв'язку.
  47. Кімнатна рослина. Кімнатні рослини завжди створюють додатковий затишок у вашій оселі, тому чому б не подарувати її рідній людині.
  48. Поляроїд. До теми збереження моментів у фото. За допомогою поляроїду можна зафіксувати радісний момент миттєво.
  49. Абонемент у фітнес-клуб. Коли як не у новому році розпочинати заняття спортом. 1 січня чудова нагода почати усе спочатку. Абонемент у спортивний зал допоможе нарешті зробити перший крок до омріяної фігури.
  50. Графічний планшет. Чудовий подарунок у період онлайн-навчання. Завдяки цьому пристрою відкривається більше функціональних можливостей для проведення онлайн-зустрічей та уроків. Незамінна річ для графічних дизайнерів та художників.
  51. До теми: Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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