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Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям
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Знайти справді гарний подарунок родичам й близьким до свят інколи буває складно. Різноманітність варіантів подарунків до Нового року збиває з пантелику. Ми зібрали цей список новорічних подарунків аби полегшити Вам вибір та допомогти провести свята незабутньо.
- Для того, хто заслуговує на спокій і затишок. Піжама – це завжди чудовий подарунок як для чоловіка, так і для жінки, тому що рідко, коли з'являється можливість придбати таку річ. тепла піжама стане чудовим подарунком для того, щоб провести новорічні свята з комфортом.
- Для любителів приготування страв. Різноманітні каструлі, сковорідки, посудини для приготування їжі стануть гарним подарунком для справжніх господарів та невіддільною частиною приготування святкових страв.
- Посуд для любителів естетики. Прикрашені скляночки, тарілочки та цілі набори посуду – це неймовірний подарунок для тих, хто любить естетику у всьому.
- Для спортсменів та спортсменок. У цьому випадку варто дізнатися, яким видом спорту займається людина, якій Ви бажаєте зробити приємно. Залежно від уподобань, можна подарувати якийсь спортивний інвентар чи спеціальний одяг для спортзалу.
- Для поціновувачів кави. Кому не сподобається випити горнятко смачної кави у новорічний ранок? Так, хорошим подарунком буде пакетик ароматних зернят чи симпатична філіжанка.
- Для тих, хто все ще використовує дротові навушники. Тут коментарі зайві. Бездротові навушники вже є невіддільною частиною побуту. Надзвичайно зручним для використання бездротовим навушникам зрадіє будь-хто.
- Для любителів читати всюди. До теми гаджетів, чудовим подарунком для кожної сучасної людини стане електронна книга. Вона неймовірно спрощує життя любителям почитати.
- Теплі рукавиці чи шарф. Огорніть близьку людину своїм теплом та затишком. У цьому допоможуть зимові рукавички та в'язаний шарф.
- Для вічних студентів. Курс з дизайну, англійської мови, читання навпаки або ж в’язання макраме – чудовий подарунок для тих, хто завжди в русі та бажає саморозвитку.
- Меломанам. Любителям музики завжди можна подарувати нову платівку, музичну колонку чи річну підписку на стрімінговий сервіс. Хай завжди слухають свої улюблені треки.
- Любителям вина. Подаруйте подрузі, колезі чи родичам красиві келихи для вина чи шампанського. А потім разом почастуйтесь з них у новорічну ніч.
- Для тих, хто слідкує за здоров'ям. У мережі є безліч сайтів та сторінок, де наразі можна замовити різноманітні "здорові" смаколики: гранола, арахісова паста без цукру, безлактозні та безглютенові солодощі. Порадуйте тих, хто завжди на дієті.
- Для модниць та модників. Тим, хто полюбляє одягатися стильно можна подарувати трендовий светр, модного капелюха чи просто якусь гарну річ гардеробу. Тут головне вгадати із розміром!
- Подарункові сертифікати. Якщо ж у вас немає часу для вибору подарунка, можна придбати сертифікат на певну суму від улюбленого магазину, де ваша близька людина зможе придбати все що їй заманеться.
- Для тих, хто дбає про шкіру. Для любителів ранкових та вечірніх процедур можна подарувати певні косметичні засоби. Тут варто врахувати фізичні особливості людини: тип шкіри, наявність алергічних реакцій. Якщо ж хочете влаштувати сюрприз, подаруйте такий засіб, який підійде будь-кому.
- Для тих, хто завжди запізнюється. Подаруйте цій людині нарешті годинник. Якщо ж вірите у забобони, що годинник дарувати не можна, просто попросіть людину, якій ви його подарували заплатити за нього хоча б гривню.
- Для соньків. Для тих, хто любить довше затриматись у затишному ліжку, варто подарувати нову м'яку постільну білизну.
- Для дозвілля. Настільна гра. Найкращий подарунок для тих, хто любить проводити свій вільний час у компанії з друзями.
- Щоб гарно пахнути. Під ялинку також можна покласти флакончик з ароматними парфумами. Це чудовий подарунок як для жінки, так і для чоловіка.
- Незвичайні прикраси. Зараз у моді аксесуари, які виробляються з досить незвичайних матеріалів, які також мають нетипові форми для звичайних сережок чи браслетів. Це чудовий подарунок, для тих, хто полюбляє бути в центрі уваги.
- Адвент-календар. Вони зараз є в дуже різних варіаціях, тому кожен зможе обрати, який йому до вподоби. Що може бути краще, аніж поєднання приємних подарунків з щоденним інтерактивом?
- Оригінальні солодощі. Якщо ви досі в пошуках цікавих варіантів новорічних сюрпризів, зробіть вибір на користь солодкого подарунка. Це чудовий подарунок як для дорослих, так і дітей. Тепер Ви знаєте, що обов'язково потрібно покласти під подушку чи ялинку. Варіанти смачненького: будиночок з імбирного печива, льодяники з цукру, печиво у формі бичків, ратиці чи рогів, цукерковий букет, фігурки з шоколаду, кейк-попси, декоративний кошик з фруктами.
- Подушки кумедної форми. Свинки, зайчики, котики...як чудово прокинутись в обіймах такої компанії у новорічний ранок! Подаруйте близькій людині м'якеньку подушку чудернацької форми.
- Футболка з веселим принтом. В моді зараз незвичайні малюнки на одежі, відтак футболка з кумедним чи яскравим принтом буде слугувати хорошою річчю в гардеробі.
- Домашні капці та носочки.Теплі домашні капці або в'язані шкарпетки залишаються одними із найпрактичніших ідей для подарунків під ялинку. Обирайте однотонні кольори, щоб не прогадати з дизайном.
- Новорічна гірлянда. Гірлянда чудовий подарунок для створення новорічної атмосфери. Найкраще обрати гірлянди у вигляді сіточки чи маленьких лампадок.
- Кросівки. Спортивні кросівки – вже невіддільна частина образів кожної сучасної людини. Білі кеди завжди стануть практичним та чудовим подарунком для модниць та модників. Головне вгадати із розміром!
- Екотовари. Мішечки, шопери, різноманітні засоби, косметика, що є екологічно чистими – чудовий подарунок у 2021 році. Подбаємо не тільки про те, щоб зробити приємно близьким, а і природі!
- Карта світу. Найкращий подарунок для любителів мандрів. На дерев'яній чи скретч-мапі вони зможуть відмітити місця, де вже побували. А, можливо, ви разом відвідували якісь місця?
- Подарунки, що приємно пахнуть. Ароматизовані свічки, духмяні палички та дифузори для ароматерапії гарний подарунок для тих, кому не вистачає справжнього релаксу. Ці речі справді додають домашнього затишку, а також неодмінно буде приємно пахнути у будинку.
- Гаманці та кардхолдери. Ще один можливий варіант подарунку. Шкіряний гаманець чи кардхолдер – незамінна річ для справжніх бізнесменів і тих, хто любить, коли завжди є порядок.
- Ювелірні прикраси. Дорогоцінні прикраси – найкращий подарунок для коханої та справжній прояв ваших почуттів до неї. Вона неодмінно запам'ятає цей подарунок.
- Планери. У сучасному шаленому ритмі життя – планери незамінна річ для планування свого часу. В них можна записати будь-що та навіть більше.
- Сумки та рюкзаки. Можна подарувати модну сумочку чи спортивний рюкзак, аби все нарешті помістилось в одне місце.
- Для любителів гірськолижних спусків. Подаруйте тому, хто обожнює кататися на лижах скі-пас на будь-якому гірськолижному курорті. А до цього можна додати ще шолом чи окуляри.
- Вечеря на двох. Пофантазуйте та влаштуйте романтичне побачення для другої половинки та відвідайте на свята затишний ресторанчик. Пригостіть кохану людину смачною вечерею.
- Похід у СПА. Абонемент на похід у СПА чи на масаж – чудовий подарунок для тих, хто завжди на роботі та зовсім не відпочиває від робочої рутини. Допоможіть їм влаштовувати для себе свято.
- Книга. Книга – найкращий подарунок. Не обирайте книги на теми бізнесу, філософії чи ще інших важких тем. Нехай це буде легка художня література, яку буде приємно прочитати за філіжанкою кави.
- Домашній улюбленець. Коли вас немає вдома, котик, собачка чи хом’ячок складуть відмінну компанію вашій близькій людині. Їй точно не буде тепер самотньо. Головне переконатися, що в неї немає алергії на шерсть.
- Автолюбителям. Батьку, коханому чи брату можна подарувати якусь прикольну річ для автівки: нові килимки, м'які подушки для сидіння, аромадифузори чи класний дармовис для ключів. Автолюбитель справді зацінять такий оригінальний подарунок
- Портативний зарядний пристрій. Пристрій для портативного заряджання телефону завжди відмінний подарунок. Його можна взяти з собою у подорож, на роботу чи просто на прогулянку, коли забув зарядити телефон завчасно.
- Теплий плед чи ковдра. Незамінна річ холодні січневі вечори – шерстяний плед. Він буде ще довго зігрівати не тільки руки та ноги, але й душу, коли людина, якій ви подарували гарний предмет інтер'єру, буде згадувати про цей момент.
- Магнітна дошка на холодильник. На дошці можна швидко записати список необхідних покупок і залишити записку для домашніх. А ще це відмінний новорічний подарунок для сім'ї з дітьми. Яке творче поле для ранкового малювання!
- Тур у Європу. Зробіть приємне своїм рідним. Нові враження під час подорожі – це той подарунок, який залишається у серці на все життя.
- Фотомагніти на холодильник. Закарбуйте щасливі моменти вашого життя у фото, адже вони ніколи не зітруться з пам’яті телефону. Можна зробити їх як магніти на холодильник, тоді приємні моменти будуть завжди поруч з вами.
- Новий мобільний телефон. У новий рік із новим мобільним телефоном, щоб ваші рідні та близькі завжди були на зв'язку.
- Кімнатна рослина. Кімнатні рослини завжди створюють додатковий затишок у вашій оселі, тому чому б не подарувати її рідній людині.
- Поляроїд. До теми збереження моментів у фото. За допомогою поляроїду можна зафіксувати радісний момент миттєво.
- Абонемент у фітнес-клуб. Коли як не у новому році розпочинати заняття спортом. 1 січня чудова нагода почати усе спочатку. Абонемент у спортивний зал допоможе нарешті зробити перший крок до омріяної фігури.
- Графічний планшет. Чудовий подарунок у період онлайн-навчання. Завдяки цьому пристрою відкривається більше функціональних можливостей для проведення онлайн-зустрічей та уроків. Незамінна річ для графічних дизайнерів та художників.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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