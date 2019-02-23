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Пробіг – випий пиво: у Лондоні відкрили унікальний паб

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Так заохочують учасників марафону - фото 1
Так заохочують учасників марафону

Спортивний бренд New Balance вирішив підтримати тих, хто готується до щорічного марафону Virgin Money London Marathon, і відкрив свій перший паб The Runaway, де за пиво можна розрахуватися кілометражем вашої пробіжки.

Для цього необхідно встановити додаток для тренувань Strava. Там вони отримають спеціальну Runaway Card, яку можна прив'язати до електронного гаманця на смартфоні. На карту автоматично зараховуються кілометри, які ви пробігли, а пізніше їх можна обміняти на пиво в пабі.

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Розроблена спеціальна система челенджів, які "згорають" двічі на місяць. Якщо до зазначеної дати встигнете подолати, наприклад, 20 кілометрів, отримаєте 3 напої для себе і свого друга, а якщо зможете пробігти тільки половину – по 2 пінти пива кожному.

Паб The Runaway розташований у Лондоні і є частиною кампанії New Balance Everybody Race, яка спрямована на підтримку марафонців під час їх тренувань. У заклад є два простори: один функціонує як паб, а другий, розташований під ним, є тренажерним залом, де відвідувачі можуть займатися і підтягуватися.

У закладі можна не лише випити пиво, а й потренуватися - фото 309441
У закладі можна не лише випити пиво, а й потренуватися

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Джерело: highsnobiety
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