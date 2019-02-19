Перевір себе: як 40 віджимань на день вливають на здоров'я чоловіків

Результати дослідження показали, що потрібно робити 40 відтискань від підлоги щодня. Читай далі, який простий спосіб допоможе перевірити ризик серцевих захворювань.

Американська асоціація кардіологів визначила, що у 2016 році майже половина дорослого населення має різні форми серцево-судинних хвороб.

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Згідно із новим звітом, ті, хто зробив понад 40 відтискань, мають нижчу на 96% ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто подужав менш як 10 віджимань від підлоги.

Наші результати свідчать про те, що віджимання можуть бути простим і безкоштовним методом оцінки ризику серцево-судинних захворювань практично в будь-яких умовах. Здатність віджиматися сильніше пов'язана з ризиком серцево-судинних захворювань, ніж заняття на біговій доріжці. – коментує автор дослідження Джастін Янг.

Піддослідні середнього віку і з середнім індексом маси тіла 28,7 виконували тест на віджимання і тест на біговій доріжці.

Учасники робили віджимання в такт з метрономом, встановленим зі швидкістю 80 ударів на хвилину, поки "не зупинялися через виснаження".

Спеціалісти з Гарварду протягом наступних десяти років проводили фізичні огляди і медичні обстеження учасників дослідження.

Щодня робіть 40 відтискань від підлоги

Всього в експерименті брало участь 1104 особи. Серед них у 37 чоловік виявили захворювання: ішемічна хвороба серця, серцева недостатність або серцеві напади.

Чоловіки, які зробили 40 або більше віджимань, мали найменший ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Також учасники, які виконали 11 або більше відтискань, показали знижений ризик подальших проблем зі здоров'ям серця.

Автори дослідження проведуть додаткові дослідження, перш ніж говорити про правдивість результатів. Також науковці спостерігатимуть за жінками й за літніми людьми.

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