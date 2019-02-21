Зранку чи ввечері: науковці розповіли, коли краще займатися спортом

Учені вирішили допомогти тим, хто мріє скинути зайву вагу. На думку фахівців з Австралії, фізичні навантаження після роботи сприяють боротьбі з зайвою вагою, аніж ранкові тренування. Дізнайтесь, чому потрібно займатися спортом саме ввечері, а не зранку.

Досить часто експерти сперечаються про те, які саме види кардіонавантажень найбільш корисні під час боротьби із зайвою вагою. Багато чоловіків і жінок хотіли б позбутися зайвого, для чого вони займаються пробіжками на свіжому повітрі або тренуваннями в спортзалі.

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При цьому у цих суперечках майже не враховується дуже важливий момент – час тренувань. Іншими словами, коли найкраще бігати або пітніти на тренажерах – вранці або ввечері?

Науковці вважають, що для успіху схуднення нам потрібні саме вечірні тренування. Нещодавно нове дослідження показало, що 30 хвилин інтенсивних навантажень ввечері зменшують рівень голоду, при цьому не впливаючи на якість сну. Щоправда, тренуватися краще відразу після роботи, а не за годину до сну.

Фізичними навантаженнями краще займатися саме ввечері

Учені з Charles Sturt University в Австралії попросили 11 чоловіків середнього віку виконати три тести для того, щоб подивитися, як на сон і апетит впливають час тренувань. Перший тест проводився у період від 6 до 7 ранку, другий – у період від 2 до 4 години дня, а третій – від 7 до 9 вечора. У кожен з цих періодів чоловіки виконували високоінтенсивні тренування на велотренажері, обертаючи педалі з максимально можливою швидкістю протягом 6 хвилин, після яких йшли 4 хвилини відпочинку та нові тренування.

Результати тестів показали, що вечірні тренування ніяк не впливають на якість сну. Натомість, денні й вечірні тренування допомагають зменшити рівень гормону голоду греліну. А оскільки займатися спортом вдень ​​досить проблематично, адже в цей час ми зазвичай на роботі, то краще практикувати вечірні тренування для боротьби із зайвими об'ємами на тілі.

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