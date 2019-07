Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці

Все більше українців вирушають у відпустку за кордон. Такий відпочинок має низку переваг, однак є й певні труднощі. Зокрема, часто на заваді стає мовний бар'єр. Якщо ваша англійська геть не перфектна – не засмучуйтесь. Ми зібрали для вас корисні фрази, які виручать у будь-якій ситуації.

Якщо ваші знання обмежуються фразою "London is the capital of Great Britain", а путівки за кордон уже "горять" – не біда. Збережіть собі корисні англійські фрази, які допоможуть порозумітися з іноземцями, придбати сувеніри та провести відпочинок без стресу.

Ну що ж, летс спік інгліш!

1. Вітання і прощання

Hello / Hi – Привіт!

Good morning – Доброго ранку!

Good afternoon – Добрий день!

Goodbye – До побачення!

Bye – Бувай!

Good night – На добраніч!

See you – До зустрічі!

Have a nice day – Гарного дня!

2. Слова ввічливості

Please – будь ласка

Thank you (або Thanks) – спасибі

Thank you very much – дуже дякую

You're welcome – будь ласка (у відповідь на "спасибі")

Not at all – нема за що

I'm sorry / Excuse me – вибачте

No problem – нічого страшного

It's ok або That's ok – все в порядку

Do not worry about it – не варто хвилюватись

3. Як порозумітись з іноземцем

Do you speak English? – Ви розмовляєте англійською?

I do not speak English – Я не говорю англійською

I speak a little English – Я трішки говорю англійською

Please speak more slowly – будь ласка, говоріть повільніше

Could you please repeat that? – Повторіть, будь ласка

How do you say ... in English? – Як по-англійськи буде ...?

I understand Я розумію

I do not understand – Я не розумію

What's this? – Що це?

What's this called? – Як це називається?

Have you got a minute? – У вас є хвилинка?

Can you help me? – Ви не могли б мені допомогти?

May I borrow your pen? – Я можу запозичити вашу ручку?

May I use your phone? – Я можу скористатися вашим телефоном?

4. Найбільш поширені знаки

Entrance – Вхід

Exit – Вихід

Emergency exit – Запасний вихід

Push – Від себе

Pull – На себе

WC – Tуалет

Out of order – Не працює

No smoking – Не курити

Private – Приватна власність

No entry – Вхід заборонений

Short stay – Короткострокова парковка

Long stay – Довгострокова парковка

Arrivals – Прибуття

Departures – Відправлення

Сheck-in – Реєстрація

Ticket offices – Каси

Restaurant – Ресторан

Gates 1-32 – Ворота 1-32

Duty free shopping – Магазини дьюті-фрі

Transfers – Пересадка

Baggage claim – Видача багажу

Passport control – Паспортний контроль

Customs – Митниця

EU citizens – Громадяни ЄС

All passports – Всі паспорти

Taxis – Таксі

Car hire – Прокат автомобілів

Delayed – Затримка

Cancelled – Скасування

Now boarding – Посадка

Departed – Вилетів

Expected 21:35 – Очікується о 21:35

Landed 12:48 – Приземлився о 12:48

5. Митниця і паспортний контроль

You have to fill in this form – Ви повинні заповнити цю форму

Please show me how to fill it in – Покажіть, будь ласка, як це заповнювати

Could I see your passport, please? – Будь ласка, покажіть ваш паспорт

Here's my passport – Ось мій паспорт

Where have you travelled from? – Звідки ви прибули?

What is the purpose of your visit? – Яка мета вашої поїздки?

I'm a tourist – Я турист

I am on vacation – Я у відпустці

I am on a business trip – Я у відрядженні

This is my first visit – Це мій перший приїзд

How long will you be staying here? – Як довго ви збираєтеся тут пробути?

Where will you be staying? – Де ви будете жити?

I plan to stay two weeks – Я збираюся пробути тут два тижні

Could you open your bag, please? – Відкрийте вашу сумку, будь ласка

6. У літаку

Where is this seat? – Де це місце?

What's your seat number? – Який у вас номер місця?

Could I change seats with you? – Ви могли б помінятися зі мною місцями?

Please turn off all mobile phones and electronic devices – Будь ласка, вимкніть мобільні телефони та електронні прилади

How long does the flight take? – Скільки часу триватиме політ?

Would you like any food or refreshments? – Ви бажаєте їжу або напої?

We'll be landing in about 15 minutes – Ми приземлимося приблизно через 15 хвилин

7. Як запитати або підказати дорогу

Could you tell me how to get to the ...? – Ви не підкажете, як дістатися до ...?

Do you know where the ... is? – Ви не знаєте, де розташований ...?

How far is the ...? – Як далеко до ...?

Аirport – аеропорт

Тrain station – залізничний вокзал

Вus station – автобусна станція

Can you show me on the map? – Ви можете показати мені на мапі?

I'm looking for this address – Я шукаю цю адресу

It's this way – Це сюди

You're going the wrong way – Ви йдете не в ту сторону

Take this road – Слідуйте за цією дорогою

Turn left / right – Поверніть ліворуч / праворуч

Go straight ahead – Ідіть прямо

Take the first turn on the left / right – Поверніть на першому повороті наліво / направо

Turn left at the crossroads – На перехресті поверніть праворуч

Continue past the post office – Проходьте (проїдьте) повз пошту

You'll pass a park on your left – Зліва буде парк

Keep going for another ... – Пройдіть ще ...

8. У ресторані або пабі

Do you have any free tables? – У вас є вільні столики?

A table for two, please – Столик на двох, будь ласка

I'd like to book a table, please – Я хотів би замовити столик, будь ласка

When for? – На яку дату?

For what time? – На який час?

For how many people? – На скільки людей?

We are a party of six – Нас шестеро людей

I've got a reservation – У мене зарезервовано

Could I see the menu, please? – Можу я подивитися меню, будь ласка?

Could I see the wine list, please? –Можу я подивитися карту вин, будь ласка?

Can I get you any drinks? – Можу я принести вам що-небудь випити?

Are you ready to order? – Ви готові зробити замовлення?

What do you recommend? – Що ви порекомендуєте?

What's this dish? – Що це за страва?

I'm allergic to ... У мене алергія на ...

I'm a vegetarian – Я вегетаріанець

I do not eat meat – Я не їм м'ясо

Would you like anything else? – Бажаєте що-небудь ще?

Nothing else, thank you – Більше нічого, спасибі

We're in a hurry – Ми поспішаємо

How long will it take? – Коли страва буде готова?

Enjoy your meal – Смачного

Bon appétit – Приємного апетиту

Would you like to taste the wine? – Ви бажаєте спробувати вино?

Could we have ...? – Ми хотіли б ...

Вottle of wine – Пляшка вина

Do you have any desserts? – У вас є які-небудь десерти?

Thanks, that was delicious – Спасибі, все було дуже смачно

9. Гроші + оплата рахунку

Could we have the bill, please? – Могли б ми отримати рахунок?

Do you take credit cards? – Ви приймаєте кредитні картки?

Can we pay separately? – Ми можемо заплатити окремо?

Let's split it – Давайте розділимо порівну

Let's share the bill – Давайте заплатимо разом

ATM (= automated teller machine) / cash dispenser (BrE) – банкомат

Excuse me, where can I find an ATM? – Вибачте, де я можу знайти банкомат?

May I have the receipt please? – Можна мені, будь ласка, чек?

Can I use Apple / Google Pay? – Можна оплатити за допомогою Apple / Google Pay?

Do you have contactless payments? – У вас є безконтактна оплата?

Would you like to pay in dollars / euros or your local currency? – Ви хочете платити в доларах / євро чи у місцевій валюті?

I'd like to change some money – Я хотів би обміняти гроші

10. Фрази для надзвичайних ситуацій

Help! – Допоможіть!

Be careful! – Будьте уважні!

Look out! або watch out! – Обережно!

Is anything wrong? – Щось не так?

What's the matter? – В чому справа?

Is everything ok? – Все в порядку?

What happened? – Що трапилося?

Are you ok? – Ви в порядку?

Is everyone ok? – Всі цілі?

I need help – Мені потрібна допомога

I need a doctor – Мені потрібен лікар

Call an ambulance! – Викличте швидку!

Call the police! – Викличте поліцію!

My wallet has been stolen – Мій гаманець вкрали

Fire! – Пожежа!

Call the fire brigade! – Викличте пожежників!

I'm lost – Я заблукав

