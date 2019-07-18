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Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці
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Все більше українців вирушають у відпустку за кордон. Такий відпочинок має низку переваг, однак є й певні труднощі. Зокрема, часто на заваді стає мовний бар'єр. Якщо ваша англійська геть не перфектна – не засмучуйтесь. Ми зібрали для вас корисні фрази, які виручать у будь-якій ситуації.
Якщо ваші знання обмежуються фразою "London is the capital of Great Britain", а путівки за кордон уже "горять" – не біда. Збережіть собі корисні англійські фрази, які допоможуть порозумітися з іноземцями, придбати сувеніри та провести відпочинок без стресу.
Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
Ну що ж, летс спік інгліш!
1. Вітання і прощання
- Hello / Hi – Привіт!
- Good morning – Доброго ранку!
- Good afternoon – Добрий день!
- Goodbye – До побачення!
- Bye – Бувай!
- Good night – На добраніч!
- See you – До зустрічі!
- Have a nice day – Гарного дня!
2. Слова ввічливості
- Please – будь ласка
- Thank you (або Thanks) – спасибі
- Thank you very much – дуже дякую
- You're welcome – будь ласка (у відповідь на "спасибі")
- Not at all – нема за що
- I'm sorry / Excuse me – вибачте
- No problem – нічого страшного
- It's ok або That's ok – все в порядку
- Do not worry about it – не варто хвилюватись
3. Як порозумітись з іноземцем
- Do you speak English? – Ви розмовляєте англійською?
- I do not speak English – Я не говорю англійською
- I speak a little English – Я трішки говорю англійською
- Please speak more slowly – будь ласка, говоріть повільніше
- Could you please repeat that? – Повторіть, будь ласка
- How do you say ... in English? – Як по-англійськи буде ...?
- I understand Я розумію
- I do not understand – Я не розумію
- What's this? – Що це?
- What's this called? – Як це називається?
- Have you got a minute? – У вас є хвилинка?
- Can you help me? – Ви не могли б мені допомогти?
- May I borrow your pen? – Я можу запозичити вашу ручку?
- May I use your phone? – Я можу скористатися вашим телефоном?
4. Найбільш поширені знаки
- Entrance – Вхід
- Exit – Вихід
- Emergency exit – Запасний вихід
- Push – Від себе
- Pull – На себе
- WC – Tуалет
- Out of order – Не працює
- No smoking – Не курити
- Private – Приватна власність
- No entry – Вхід заборонений
- Short stay – Короткострокова парковка
- Long stay – Довгострокова парковка
- Arrivals – Прибуття
- Departures – Відправлення
- Сheck-in – Реєстрація
- Ticket offices – Каси
- Restaurant – Ресторан
- Gates 1-32 – Ворота 1-32
- Duty free shopping – Магазини дьюті-фрі
- Transfers – Пересадка
- Baggage claim – Видача багажу
- Passport control – Паспортний контроль
- Customs – Митниця
- EU citizens – Громадяни ЄС
- All passports – Всі паспорти
- Taxis – Таксі
- Car hire – Прокат автомобілів
- Delayed – Затримка
- Cancelled – Скасування
- Now boarding – Посадка
- Departed – Вилетів
- Expected 21:35 – Очікується о 21:35
- Landed 12:48 – Приземлився о 12:48
5. Митниця і паспортний контроль
- You have to fill in this form – Ви повинні заповнити цю форму
- Please show me how to fill it in – Покажіть, будь ласка, як це заповнювати
- Could I see your passport, please? – Будь ласка, покажіть ваш паспорт
- Here's my passport – Ось мій паспорт
- Where have you travelled from? – Звідки ви прибули?
- What is the purpose of your visit? – Яка мета вашої поїздки?
- I'm a tourist – Я турист
- I am on vacation – Я у відпустці
- I am on a business trip – Я у відрядженні
- This is my first visit – Це мій перший приїзд
- How long will you be staying here? – Як довго ви збираєтеся тут пробути?
- Where will you be staying? – Де ви будете жити?
- I plan to stay two weeks – Я збираюся пробути тут два тижні
- Could you open your bag, please? – Відкрийте вашу сумку, будь ласка
6. У літаку
- Where is this seat? – Де це місце?
- What's your seat number? – Який у вас номер місця?
- Could I change seats with you? – Ви могли б помінятися зі мною місцями?
- Please turn off all mobile phones and electronic devices – Будь ласка, вимкніть мобільні телефони та електронні прилади
- How long does the flight take? – Скільки часу триватиме політ?
- Would you like any food or refreshments? – Ви бажаєте їжу або напої?
- We'll be landing in about 15 minutes – Ми приземлимося приблизно через 15 хвилин
7. Як запитати або підказати дорогу
- Could you tell me how to get to the ...? – Ви не підкажете, як дістатися до ...?
- Do you know where the ... is? – Ви не знаєте, де розташований ...?
- How far is the ...? – Як далеко до ...?
- Аirport – аеропорт
- Тrain station – залізничний вокзал
- Вus station – автобусна станція
- Can you show me on the map? – Ви можете показати мені на мапі?
- I'm looking for this address – Я шукаю цю адресу
- It's this way – Це сюди
- You're going the wrong way – Ви йдете не в ту сторону
- Take this road – Слідуйте за цією дорогою
- Turn left / right – Поверніть ліворуч / праворуч
- Go straight ahead – Ідіть прямо
- Take the first turn on the left / right – Поверніть на першому повороті наліво / направо
- Turn left at the crossroads – На перехресті поверніть праворуч
- Continue past the post office – Проходьте (проїдьте) повз пошту
- You'll pass a park on your left – Зліва буде парк
- Keep going for another ... – Пройдіть ще ...
8. У ресторані або пабі
- Do you have any free tables? – У вас є вільні столики?
- A table for two, please – Столик на двох, будь ласка
- I'd like to book a table, please – Я хотів би замовити столик, будь ласка
- When for? – На яку дату?
- For what time? – На який час?
- For how many people? – На скільки людей?
- We are a party of six – Нас шестеро людей
- I've got a reservation – У мене зарезервовано
- Could I see the menu, please? – Можу я подивитися меню, будь ласка?
- Could I see the wine list, please? –Можу я подивитися карту вин, будь ласка?
- Can I get you any drinks? – Можу я принести вам що-небудь випити?
- Are you ready to order? – Ви готові зробити замовлення?
- What do you recommend? – Що ви порекомендуєте?
- What's this dish? – Що це за страва?
- I'm allergic to ... У мене алергія на ...
- I'm a vegetarian – Я вегетаріанець
- I do not eat meat – Я не їм м'ясо
- Would you like anything else? – Бажаєте що-небудь ще?
- Nothing else, thank you – Більше нічого, спасибі
- We're in a hurry – Ми поспішаємо
- How long will it take? – Коли страва буде готова?
- Enjoy your meal – Смачного
- Bon appétit – Приємного апетиту
- Would you like to taste the wine? – Ви бажаєте спробувати вино?
- Could we have ...? – Ми хотіли б ...
- Вottle of wine – Пляшка вина
- Do you have any desserts? – У вас є які-небудь десерти?
- Thanks, that was delicious – Спасибі, все було дуже смачно
9. Гроші + оплата рахунку
- Could we have the bill, please? – Могли б ми отримати рахунок?
- Do you take credit cards? – Ви приймаєте кредитні картки?
- Can we pay separately? – Ми можемо заплатити окремо?
- Let's split it – Давайте розділимо порівну
- Let's share the bill – Давайте заплатимо разом
- ATM (= automated teller machine) / cash dispenser (BrE) – банкомат
- Excuse me, where can I find an ATM? – Вибачте, де я можу знайти банкомат?
- May I have the receipt please? – Можна мені, будь ласка, чек?
- Can I use Apple / Google Pay? – Можна оплатити за допомогою Apple / Google Pay?
- Do you have contactless payments? – У вас є безконтактна оплата?
- Would you like to pay in dollars / euros or your local currency? – Ви хочете платити в доларах / євро чи у місцевій валюті?
- I'd like to change some money – Я хотів би обміняти гроші
10. Фрази для надзвичайних ситуацій
- Help! – Допоможіть!
- Be careful! – Будьте уважні!
- Look out! або watch out! – Обережно!
- Is anything wrong? – Щось не так?
- What's the matter? – В чому справа?
- Is everything ok? – Все в порядку?
- What happened? – Що трапилося?
- Are you ok? – Ви в порядку?
- Is everyone ok? – Всі цілі?
- I need help – Мені потрібна допомога
- I need a doctor – Мені потрібен лікар
- Call an ambulance! – Викличте швидку!
- Call the police! – Викличте поліцію!
- My wallet has been stolen – Мій гаманець вкрали
- Fire! – Пожежа!
- Call the fire brigade! – Викличте пожежників!
- I'm lost – Я заблукав
ТЕСТ: Як добре ти знаєш географію?
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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