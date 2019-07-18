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Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці

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Англійська мова допоможе вам у відпустці - фото 1
Англійська мова допоможе вам у відпустці / firestock

Все більше українців вирушають у відпустку за кордон. Такий відпочинок має низку переваг, однак є й певні труднощі. Зокрема, часто на заваді стає мовний бар'єр. Якщо ваша англійська геть не перфектна – не засмучуйтесь. Ми зібрали для вас корисні фрази, які виручать у будь-якій ситуації.

Якщо ваші знання обмежуються фразою "London is the capital of Great Britain", а путівки за кордон уже "горять" – не біда. Збережіть собі корисні англійські фрази, які допоможуть порозумітися з іноземцями, придбати сувеніри та провести відпочинок без стресу.

Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас

Ну що ж, летс спік інгліш!

1. Вітання і прощання

  • Hello / Hi – Привіт!
  • Good morning – Доброго ранку!
  • Good afternoon – Добрий день!
  • Goodbye – До побачення!
  • Bye – Бувай!
  • Good night – На добраніч!
  • See you – До зустрічі!
  • Have a nice day – Гарного дня!

2. Слова ввічливості

  • Please – будь ласка
  • Thank you (або Thanks) – спасибі
  • Thank you very much – дуже дякую
  • You're welcome – будь ласка (у відповідь на "спасибі")
  • Not at all – нема за що
  • I'm sorry / Excuse me – вибачте
  • No problem – нічого страшного
  • It's ok або That's ok – все в порядку
  • Do not worry about it – не варто хвилюватись
Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці - фото 341742

3. Як порозумітись з іноземцем

  • Do you speak English? – Ви розмовляєте англійською?
  • I do not speak English – Я не говорю англійською
  • I speak a little English – Я трішки говорю англійською
  • Please speak more slowly – будь ласка, говоріть повільніше
  • Could you please repeat that? – Повторіть, будь ласка
  • How do you say ... in English? – Як по-англійськи буде ...?
  • I understand Я розумію
  • I do not understand – Я не розумію
  • What's this? – Що це?
  • What's this called? – Як це називається?
  • Have you got a minute? – У вас є хвилинка?
  • Can you help me? – Ви не могли б мені допомогти?
  • May I borrow your pen? – Я можу запозичити вашу ручку?
  • May I use your phone? – Я можу скористатися вашим телефоном?

4. Найбільш поширені знаки

  • Entrance – Вхід
  • Exit – Вихід
  • Emergency exit – Запасний вихід
  • Push – Від себе
  • Pull – На себе
  • WC – Tуалет
  • Out of order – Не працює
  • No smoking – Не курити
  • Private – Приватна власність
  • No entry – Вхід заборонений
  • Short stay – Короткострокова парковка
  • Long stay – Довгострокова парковка
  • Arrivals – Прибуття
  • Departures – Відправлення
  • Сheck-in – Реєстрація
  • Ticket offices – Каси
  • Restaurant – Ресторан
  • Gates 1-32 – Ворота 1-32
  • Duty free shopping – Магазини дьюті-фрі
  • Transfers – Пересадка
  • Baggage claim – Видача багажу
  • Passport control – Паспортний контроль
  • Customs – Митниця
  • EU citizens – Громадяни ЄС
  • All passports – Всі паспорти
  • Taxis – Таксі
  • Car hire – Прокат автомобілів
  • Delayed – Затримка
  • Cancelled – Скасування
  • Now boarding – Посадка
  • Departed – Вилетів
  • Expected 21:35 – Очікується о 21:35
  • Landed 12:48 – Приземлився о 12:48
Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці - фото 341746

5. Митниця і паспортний контроль

  • You have to fill in this form – Ви повинні заповнити цю форму
  • Please show me how to fill it in – Покажіть, будь ласка, як це заповнювати
  • Could I see your passport, please? – Будь ласка, покажіть ваш паспорт
  • Here's my passport – Ось мій паспорт
  • Where have you travelled from? – Звідки ви прибули?
  • What is the purpose of your visit? – Яка мета вашої поїздки?
  • I'm a tourist – Я турист
  • I am on vacation – Я у відпустці
  • I am on a business trip – Я у відрядженні
  • This is my first visit – Це мій перший приїзд
  • How long will you be staying here? – Як довго ви збираєтеся тут пробути?
  • Where will you be staying? – Де ви будете жити?
  • I plan to stay two weeks – Я збираюся пробути тут два тижні
  • Could you open your bag, please? – Відкрийте вашу сумку, будь ласка

6. У літаку

  • Where is this seat? – Де це місце?
  • What's your seat number? – Який у вас номер місця?
  • Could I change seats with you? – Ви могли б помінятися зі мною місцями?
  • Please turn off all mobile phones and electronic devices – Будь ласка, вимкніть мобільні телефони та електронні прилади
  • How long does the flight take? – Скільки часу триватиме політ?
  • Would you like any food or refreshments? – Ви бажаєте їжу або напої?
  • We'll be landing in about 15 minutes – Ми приземлимося приблизно через 15 хвилин
Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці - фото 341743

7. Як запитати або підказати дорогу

  • Could you tell me how to get to the ...? – Ви не підкажете, як дістатися до ...?
  • Do you know where the ... is? – Ви не знаєте, де розташований ...?
  • How far is the ...? – Як далеко до ...?
  • Аirport – аеропорт
  • Тrain station – залізничний вокзал
  • Вus station – автобусна станція
  • Can you show me on the map? – Ви можете показати мені на мапі?
  • I'm looking for this address – Я шукаю цю адресу
  • It's this way – Це сюди
  • You're going the wrong way – Ви йдете не в ту сторону
  • Take this road – Слідуйте за цією дорогою
  • Turn left / right – Поверніть ліворуч / праворуч
  • Go straight ahead – Ідіть прямо
  • Take the first turn on the left / right – Поверніть на першому повороті наліво / направо
  • Turn left at the crossroads – На перехресті поверніть праворуч
  • Continue past the post office – Проходьте (проїдьте) повз пошту
  • You'll pass a park on your left – Зліва буде парк
  • Keep going for another ... – Пройдіть ще ...

8. У ресторані або пабі

  • Do you have any free tables? – У вас є вільні столики?
  • A table for two, please – Столик на двох, будь ласка
  • I'd like to book a table, please – Я хотів би замовити столик, будь ласка
  • When for? – На яку дату?
  • For what time? – На який час?
  • For how many people? – На скільки людей?
  • We are a party of six – Нас шестеро людей
  • I've got a reservation – У мене зарезервовано
  • Could I see the menu, please? – Можу я подивитися меню, будь ласка?
  • Could I see the wine list, please? –Можу я подивитися карту вин, будь ласка?
  • Can I get you any drinks? – Можу я принести вам що-небудь випити?
  • Are you ready to order? – Ви готові зробити замовлення?
  • What do you recommend? – Що ви порекомендуєте?
  • What's this dish? – Що це за страва?
  • I'm allergic to ... У мене алергія на ...
  • I'm a vegetarian – Я вегетаріанець
  • I do not eat meat – Я не їм м'ясо
  • Would you like anything else? – Бажаєте що-небудь ще?
  • Nothing else, thank you – Більше нічого, спасибі
  • We're in a hurry – Ми поспішаємо
  • How long will it take? – Коли страва буде готова?
  • Enjoy your meal – Смачного
  • Bon appétit – Приємного апетиту
  • Would you like to taste the wine? – Ви бажаєте спробувати вино?
  • Could we have ...? – Ми хотіли б ...
  • Вottle of wine – Пляшка вина
  • Do you have any desserts? – У вас є які-небудь десерти?
  • Thanks, that was delicious – Спасибі, все було дуже смачно
Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці - фото 341744

9. Гроші + оплата рахунку

  • Could we have the bill, please? – Могли б ми отримати рахунок?
  • Do you take credit cards? – Ви приймаєте кредитні картки?
  • Can we pay separately? – Ми можемо заплатити окремо?
  • Let's split it – Давайте розділимо порівну
  • Let's share the bill – Давайте заплатимо разом
  • ATM (= automated teller machine) / cash dispenser (BrE) – банкомат
  • Excuse me, where can I find an ATM? – Вибачте, де я можу знайти банкомат?
  • May I have the receipt please? – Можна мені, будь ласка, чек?
  • Can I use Apple / Google Pay? – Можна оплатити за допомогою Apple / Google Pay?
  • Do you have contactless payments? – У вас є безконтактна оплата?
  • Would you like to pay in dollars / euros or your local currency? – Ви хочете платити в доларах / євро чи у місцевій валюті?
  • I'd like to change some money – Я хотів би обміняти гроші

10. Фрази для надзвичайних ситуацій

  • Help! – Допоможіть!
  • Be careful! – Будьте уважні!
  • Look out! або watch out! – Обережно!
  • Is anything wrong? – Щось не так?
  • What's the matter? – В чому справа?
  • Is everything ok? – Все в порядку?
  • What happened? – Що трапилося?
  • Are you ok? – Ви в порядку?
  • Is everyone ok? – Всі цілі?
  • I need help – Мені потрібна допомога
  • I need a doctor – Мені потрібен лікар
  • Call an ambulance! – Викличте швидку!
  • Call the police! – Викличте поліцію!
  • My wallet has been stolen – Мій гаманець вкрали
  • Fire! – Пожежа!
  • Call the fire brigade! – Викличте пожежників!
  • I'm lost – Я заблукав
Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці - фото 341745

ТЕСТ: Як добре ти знаєш географію?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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