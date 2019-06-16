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ЗНО Парламентські вибори 2019

Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас

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тест на перевірку словникового запасу - фото 1
тест на перевірку словникового запасу

Цікаво дізнатися, наскільки багато слів та виразів ви знаєте й послуговуєтеся у спілкуванні. Тому ми підготували для вас цікавий тест – перевірте свої знання українських слів!

Дізнайтеся розмір словникового запасу вашої української! Цей тест не тільки цікавий, але й корисний: пригадайте, що таке синоніми та антоніми, прислів'я та приказки, а ще на вас чекають незвичні діалектизми.

І ще: ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Як би ви склали ЗНО 2019 з української мови?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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