Порнозірка Джесса Роудс розповіла про найважчу сцену в своїй кар'єрі (18+)

Відома порноактриса Джесса Роудс розповіла про найважчі моменти у своїй роботі. На відверті запитання красуня відповіла в рамках сесії питань і відповідей Ask Me Anything на платформі Reddit.

Так, за словами зірки порно Джесси Роудс, найважчою для актриси виявилася зйомка для компанії Brazzers, в якій дівчині довелося плавати в басейні в платті. Роудс кілька разів перетинала басейн від одного кінця до іншого під водою, а плаття тягнуло її на дно, кожен раз їй здавалося, що вона потоне. Також зірка згадала, що одного разу їй довелося провести на знімальному майданчику 24 години.

Джесса Роудс отримала кілька нагород в порноіндустрії і знялася в 430 фільмах.

На питання про сам статевий акт в порно, Роудс відповіла, що 90% часу на знімальному майданчику вона насолоджується хорошим сексом. Також дівчина зазначила, що багато дізналася про сексуальне здоров'я і в майбутньому збирається застосувати ці знання "на благо людям".

