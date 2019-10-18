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Порнозірка Джесса Роудс розповіла про найважчу сцену в своїй кар'єрі (18+)

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Порнозірка Джесса Роудс - фото 1
Порнозірка Джесса Роудс / instagram

Відома порноактриса Джесса Роудс розповіла про найважчі моменти у своїй роботі. На відверті запитання красуня відповіла в рамках сесії питань і відповідей Ask Me Anything на платформі Reddit.

Так, за словами зірки порно Джесси Роудс, найважчою для актриси виявилася зйомка для компанії Brazzers, в якій дівчині довелося плавати в басейні в платті. Роудс кілька разів перетинала басейн від одного кінця до іншого під водою, а плаття тягнуло її на дно, кожен раз їй здавалося, що вона потоне. Також зірка згадала, що одного разу їй довелося провести на знімальному майданчику 24 години.

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Джесса Роудс отримала кілька нагород в порноіндустрії і знялася в 430 фільмах.

На питання про сам статевий акт в порно, Роудс відповіла, що 90% часу на знімальному майданчику вона насолоджується хорошим сексом. Також дівчина зазначила, що багато дізналася про сексуальне здоров'я і в майбутньому збирається застосувати ці знання "на благо людям".

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Джерело: reddit
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