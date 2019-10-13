Дівчина тижня: гаряча модель та секс-бомба Instagram Ізабелла Бушемі (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ізабелла Бушемі – 22-річна американська модель, яка зводить весь Instagram з розуму своїми відвертими знімками.

Ізабелла Бушемі з Маямі, попри свій вік, вже встигла багато чого досягти в житті. 22-річна красуня не тільки веде успішний акаунт в Instagram з 1,7 млн підписників, а і є власницею власного бренду одягу. Щоправда, перш ніж стати знаменитою, Ізабеллі довелося піти на деякі заходи. Дівчину постійно дратували у своєму тілі три деталі. Тому, витративши понад 200 тисяч гривень, вона позбулася від маленького горбика на носі, поставила вініри і трохи збільшила груди.

Тут спекотно: Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)

Як тільки красуня виправила ці прикрі дрібниці, у неї відразу додалося впевненості в собі – і дівчина почала ділитися в мережі сексуальними та відвертими знімками На них модель почала не соромлячись демонструвати свої апетитні, і кількість підписників почала рости зі страшною швидкістю. Тепер Ізабелла за один рекламний пост у мережі Instagram отримує майже 100 тисяч гривень. Крім цього, стабільний дохід дівчині приносять продажі її колекції одягу.

Щоб перевірити, якими ж фото модель радує свої підписників, ми зазирнули на сторінку красуні в Instagram. Ох, там чимало спекотних кадрів, але ми обрали для тебе найвідвертіші та найрозкутіші. Ти точно оціниш!

Читайте також: Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками