Сексуальна Алессандра Амброзіо розбурхала фанів пікантним відео

Відома модель Алессандра Амброзіо знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через відео залаштунків зйомок. Ця красуня знає, як зібрати понад пів мільйона переглядів за лічені години!

38-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо нещодавно розпрощалась зі званням ангела Victoria's Secret, однак зовсім не збирається завершувати свою кар'єру. Красуня активно займається різними проєктами та бере участь у зйомках, адже виглядає не менш розкішно, аніж її юні колеги. До того ж, Алессандра веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників. І це не дивно, адже жінка майже кожного дня публікує свіжі кадри.

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Нещодавно Амброзіо показала залаштунки зйомок для журналу GQ Middle East, на яких позує в коротенькій помаранчевій сукні з дуже глибоким декольте. Менш як за добу ролик зібрав понад пів мільйона переглядів!

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