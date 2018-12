Популярна музика: плейлист нових сучасних пісень тижня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців слухати онлайн:

Список треків:

Avril Lavigne - Tell Me It's Over (Official Video)

James Smith - Tell Me That You Love Me

Baby Goth - Swimming ft. Trippie Redd & Lil Xan (Official Video)

A$AP Rocky - Tony Tone (Official Video)

Meek Mill - Intro (Official Video)

Eminem - Good Guy ft. Jessie Reyez

SonReal - No More (Official Video)

Can't Hear You Now - Mike Shinoda (Official Video)

NF - If You Want Love

ZAYN - Good Years (Audio)

The 1975 - Paris (Acoustic)

ZAYN - You Wish You Knew (Audio)

Oliver Tree - Hurt [Music Video]

