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Популярна музика: плейлист нових сучасних пісень тижня

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Популярна музика тижня - фото 1
Популярна музика тижня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців слухати онлайн:

Список треків:

Avril Lavigne - Tell Me It's Over (Official Video)
James Smith - Tell Me That You Love Me
Baby Goth - Swimming ft. Trippie Redd & Lil Xan (Official Video)
A$AP Rocky - Tony Tone (Official Video)
Meek Mill - Intro (Official Video)
Eminem - Good Guy ft. Jessie Reyez
SonReal - No More (Official Video)
Can't Hear You Now - Mike Shinoda (Official Video)
NF - If You Want Love
ZAYN - Good Years (Audio)
The 1975 - Paris (Acoustic)
ZAYN - You Wish You Knew (Audio)
Oliver Tree - Hurt [Music Video]

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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