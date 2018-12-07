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Тіна Кароль повністю оголилася у своєму новому кліпі
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Популярна українська співачка Тіна Кароль представила на своєму офіційному YouTube-каналі кліп на пісню "Сила висоти".
Кароль у новому кліпі "Сила висоти" постала відразу у декількох образах – вона позувала в блискучому комбінезоні тілесного кольору, який практично не помітний на тілі. При цьому співачка виконує акробатичні трюки і просто лежить у воді, демонструючи своє тіло.
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Крім того, на деяких кадрах Тіна відображена повністю оголеною, при цьому вона визирає з води прикриваючи руками груди. На деяких кадрах видно оголені стегна, ноги і живіт.
За словами Кароль, пісня "Сила висоти" – про відданість жінки своєму чоловікові, яка покірно оберігає його.
Тіна Кароль – дивитися онлайн кліп Сила висоти:
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