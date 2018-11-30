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Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада

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Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада - фото 1

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за новий тиждень листопада!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і новий альбом від Memphis May Fire та свіжий трек Papa Roach. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист новеньких рок-пісень тижня:

Список треків:

  • Our Last Night - "Soul Speak"
  • Fame On Fire - Back To You (Official Video)
  • KILL - Domestic Silence (ft. Zach Hatfield of Left Behind)
  • IMMERSE - Glass House (Official Music Video)
  • Hold Close - Cloud9 (Visual)
  • Story Untold - Chasing Feelings (Official Music Video)
  • Slaves - Body on Fire (Music video)
  • Tom Grennan - Run in the Rain
  • The Motans - Maraton | Videoclip Oficial
  • Milestones - Against The World (Official Music Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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