Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за новий тиждень листопада!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і новий альбом від Memphis May Fire та свіжий трек Papa Roach. Насолоджуйтесь:

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Плейлист новеньких рок-пісень тижня:

Список треків:

Our Last Night - "Soul Speak"

Fame On Fire - Back To You (Official Video)

KILL - Domestic Silence (ft. Zach Hatfield of Left Behind)

IMMERSE - Glass House (Official Music Video)

Hold Close - Cloud9 (Visual)

Story Untold - Chasing Feelings (Official Music Video)

Slaves - Body on Fire (Music video)

Tom Grennan - Run in the Rain

The Motans - Maraton | Videoclip Oficial

Milestones - Against The World (Official Music Video)

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