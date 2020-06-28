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Привітання з Днем Конституції України у прозі: побажання своїми словами
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Підготували для вас поздоровлення своїми словами, які допоможуть привітати всіх українців із цим державним святом. Найкращі вітання з Днем Конституції українською мовою в прозі – у нашому матеріалі на Радіо МАКСИМУМ.
У 2020 році День Конституції України припадає на неділю, а взагалі це офіційне свято традиційно відзначають щороку 28 червня. До вашої уваги вітання з Днем Конституції, якими можна поздоровити друзів, рідних, знайомих та усіх патріотів України!
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24 роки тому наша держава отримала Основний Закон, за яким ми живемо, тож ця дата важлива для кожного українця.
Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний вам розділ:
Цей червневий день присвячується всім тим, хто піклується про Україну та є щирими патріотами своєї держави. Хочеться привітати всіх українців зі святом і побажати мудрості, миру та щастя!
Привітання з Днем Конституції України своїми словами
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Бажаю, щоб кожен в нашій країні завжди відчував свою рівність, потрібність та значущість. Бажаю, щоб перед кожним були відкриті всі дороги і горизонти, щоб попереду завжди було тільки світле і добре майбутнє. Бажаю, щоб кожен громадянин пам'ятав і поважав історію і закони своєї країни, щоб між людьми завжди була дружба, повага і взаєморозуміння. З Днем Конституції України!
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День основного закону України – свято для кожного громадянина нашої країни. Для кожного, хто поважає нашу державу, її правові основи, а саме слово "Конституція" – це не порожній звук. І в цей чудовий день варто привітати кожного, хто на стороні історії та культури держави, адже Конституція – гарантія всіх наших прав і свобод, всього, що ми маємо. Зі святом!
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Сьогодні День Конституції України! Свято для всіх українців! Бажаю кожному відчуття значущості, свободи та можливостей. Світлих ідей, прекрасного життя, повноцінної реалізації та барвистих подій, які наповнюють душу позитивними емоціями!
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Конституція – хранитель прав і свобод громадян, суверенності та цілісності кордонів нашої квітучої та сильної країни – України. У рідній стороні, в затишних куточках нашої землі панує справедливість. Збережемо ж наш Закон заради безтурботного і спокійного життя кожного українця!
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Вітаю з Днем Конституції України та від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права, поважати будь-який закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила. Нехай Конституція забезпечує повноцінне життя і дає можливість самореалізації в цьому житті.
Оригінальні побажання для українців в День Конституції прозою
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Ухвалення народом свого найголовнішого закону знаменує народження вільної держави! Так нехай ця дата в календарі не стане для нас порожнім звуком і кожен з громадян з гідністю зможе сказати, що ми дійсно маємо ту країну, яку ми заслуговуємо, і ті закони, які прийняли самі. Нехай Київ залишиться незалежним і могутнім. Нехай на жовтих полях встигає урожай радості, а блакитне небо ніколи не сховають ні дим, ні хмари гніву. Зі святом нас, українці, з Днем Конституції!
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Дорогі українці! Сьогодні велике державне свято – День конституції України. Конституція – це основний закон держави, що проголошує його незалежність. З того моменту, як перша конституція України набула чинності, ми почали будувати нову, незалежну державу. Нехай у кожного українця буде маса приводів для гордості рідною країною. Зі святом!
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З Днем Конституції України! Роки й роки назад наша країна повстала з попелу і знову стала вільною. Відзначимо ж це свято сьогодні, Конституцію, що була написана українцями для українців. Нехай же полум'я гордості за нашу державу яскраво сяє в серці кожного, освячуючи нам шлях у світле майбутнє.
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Настав, нарешті, день, коли ми отримали масу всіляких прав. Це і право на відпочинок, це і право на працю, право голосувати і право бути обраним і ще багато-багато різних прав, доповнених серйозною ложкою обов'язків. Все це дає нам повне право відчувати себе гарантовано захищеним під патронажем основного закону. Тому вітаю, українці, з Днем свобод і привілеїв!
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Той, хто не розуміє, скаже: "Що тут відзначати? Офіційне свято!" Насправді Конституція – це паспорт країни. Тільки зріла держава може дозволити собі прийняти Основний Закон. Закон дає нам можливість щасливо жити в нашій країни. З Днем Конституції України!
Короткі поздоровлення з Днем Конституції України: найкраща проза
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У це важливе свято для країни та громадян – День Конституції України, бажаємо кожному добробуту, родинного щастя, міцного здоров'я та віри у світле, мирне майбутнє нашої улюбленої України! Нехай вам щастить!
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З Днем Конституції України! Бажаю миру і процвітання країні, в якій ти будеш себе почувати впевненим, потрібним, будеш самореалізовуватися, будеш повноправним і щасливим громадянином та людиною!
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Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю жити до вподоби, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай в країні буде порядок, а на душі – спокій і радість.
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Сьогодні відзначаємо пам'ятну дату для нашої країни! В День Конституції вітаємо всіх громадян і бажаємо стабільності, реалізації свого потенціалу, розвитку в житті та нових звершень!
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Вітаю з Днем Конституції України! Нехай всі закони беззаперечно виконуються кожним громадянином нашої країни! Нехай ніколи нічиї права не порушуються, щоб в нашій державі завжди панували мир і порядок!
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