Привітання з Днем Конституції 2019: вірші, смс, проза і картинки

Найкращі привітання з Днем Конституції 2019 українською мовою – у нашому матеріалі. Підготували для вас поздоровлення у віршах, смс та в прозі, а також листівки і картинки, які допоможуть привітати всіх українців із цим важливим державним святом.

День Конституції України традиційно відзначається 28 червня, а в 2019 році офіційне свято припадає на п'ятницю. Рівно 23 роки тому наша держава отримала Основний Закон, за яким ми й живемо досі, тож ця дата справді важлива для кожного українця. До вашої уваги вітання з Днем Конституції, якими можна поздоровити друзів і рідних-патріотів та, головне, Україну!

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний вам розділ.

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На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

***

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли і нишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

***

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

***

Я – українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, –

Синів і дочок, гідних України.

Я – українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

***

Рідна Україна – мова солов'їна,

Золоте колосся, маки у житах.

Край воріт – калина, верба, яворина,

Храми і світлиці в барвах-рушниках.

Рідна Україна – то душі краплина,

Пісня журавлина у ранковий час.

Рідна Україна – то земля єдина,

Що сходив ногами босими Тарас.

Рідна Україна – пара лебедина,

Озеро бездонне і стрімка ріка,

У саду хатина – біла сорочина,

Стежечка-стежина в зелен-споришах.

Рідна Україна – за столом родина,

Яром-долиною стелиться туман.

Батькова розмова – тиха, вечорова,

Мамина молитва – вічний талісман.

***

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

***

З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

***

З днем Конституції, українці, вітаємо,

Щасливого життя вам щиро бажаємо,

Всіх благ, удачі, радості, добра,

Щоб мирним небо над вами було завжди!

***

День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно вже пора!

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Якщо є українцем ти

Але подався у інші світи –

Благослови тебе Боже

Мову й культуру свою зберегти!

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Всі наші люди, все шановне панство

Отримує єдине громадянство –

Від самого народження до скону.

Все інше – відповідно до закону.

Основний Закон прийняла 28 червня 1996-го

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Вітаю з загальнодержавним святом – Днем Конституції України! Від щирого серця зичу міцного здоров'я, бадьорості духа та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє нашої спільної держави. Будьмо разом у процесі побудови демократичного громадянського суспільства. Слава Україні!

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Вітаю вас з державним святом – Днем Конституції України! Цей день назавжди увійшов в новітню історію нашого суспільства, а тому нам з вами залишається тільки сподіватись, що всі задекларовані Конституцією права та свободи поступово будуть нормою життя громадян України. Демократичний розвиток ніколи не був легким, тож наберемося терпіння та віри у те, що наступні покоління українців будуть жити у зовсім іншій країні, яку з гордістю можна буди назвати конституційно розвиненою та правовою європейською державою.

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Щиро вітаємо вас з визначним національним святом – Днем Конституції України! Нехай ця урочиста подія сповнює вас життєдайною силою, натхненням, спонукає до новаторських ідей, їх успішної реалізації у професійній царині. Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу!

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Нехай демократичні засади, що закріплені в Конституції, стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця кожного громадянина нашої країни. Бажаємо, щоб мир і злагода сприяли подальшій розбудові правової держави!

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Прийміть сердечні вітання з нагоди всенародного свята Дня Конституції України! Бажаю нових успіхів у вирішенні нашого спільного головного завдання – побудови заможної демократичної України. Щиро зичу вам доброго здоров'я, родинного благополуччя та життєвих гараздів!

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Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту і затишку у ваших родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та законності.

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Офіційні поздоровлення

Від усієї душі вітаю вас з Днем Конституції України. У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави.

Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії. З Днем Конституції!

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Шановні друзі! У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення та на на світовий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність – фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.

Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої державності, становленню достатку в кожній сім'ї. Зі святом вас!

Картинка для вітання з Днем Конституції

Листівка для привітання 28 червня

Відкритка з побажаннями в День Конституції

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