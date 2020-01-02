Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень

Щедрівки на Старий Новий рік мають знати не лише діти, а й дорослі. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас найкращі щедрівки українською мовою. Слухайте онлайн святкові пісні та учіть текст разом з нами!

Увечері 13 січня – пiд Старий Новий рiк – прийнято співати щедрівки. Цікаво, що ці пісні притаманнi тiльки українскому народу. За давніми звичаями щедрують лише дiвчата та, звісно, діти. До опівночі вони мають обійти будинки, бажаючи щастя господарям.

Співаймо разом: Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят

Ми склали добірку щедрівок на Старий Новий рік на українській мові для дітей і дорослих, які ідеально підійдуть для привітань на Щедрий вечір. Гайда вчити слова!

Щедрівки для дітей (тексти)

Короткі щедрівки для малят 2, 3, 4 років

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую в дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити!

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Чи варили юшку?

Подайте галушку!

Із горбика та в долинку –

Дайте млинчик у торбинку.

***

Щедрик добрий.

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка —

То пампушка,

Що й щедреник –

То й вареник.

***

Морозець за щічки нас ой щипає.

Та дзвінка щедрівочка зігріває.

Ми вам щиро нащебечемо любо-щиро

І дощів, і радощів, щастя й миру!

***

Щедрику-ведрику,

Дайте вареника,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

А ще й вареничку,

А ще й паляничку,

А ще й на дохід

Паляницю й хліб,

Решето вівса,

А зверху ковбаса!

Дрбрий вечір!

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А я знаю що пан дома,

Сидить собі кінець стола.

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба,

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

А в тій шубі калиточка,

В тій калитці сім червинців,

Усім дітям по червінцю.

Дитячі щедрівки для дівчат і хлопчиків 5, 6, 7 і 8 років

***

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А за сим словом будь же нам здоров,

Можний паноньку, господареньку,

Не сам з собою, з господинею,

З господинею та й з діточками.

Вінчуємо ж вас щастям, здоров'ям,

Щастям, здоров’ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає радо!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові

І не знали горя!

Вишиванкою стелилась

Щоби ваша доля!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх лунав усюди!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає, люди!

***

Ой, дівчинку, барвінчику,

Посаджу тя в городчику,

Буду тебе шанувати,

Сім раз на день поливати.

Ой, кучмо, кучмо, несу тя бучно,

Пустіть до хати,

Будем гуляти,

На дворі мороз,

Гуляти не мож,

А тому-сьому

По червоному,

А нам, щедрівкам –

По золотому!

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Красиві щедрівки для дітей 9 і 10 років

***

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Василева мати

Пішла щедрувати,

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Пішла щедрувати,

На ризи збирати.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Зібрала на ризи

Та все золотії.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

А у тії ризи

Христос убирався.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Христос убирався,

В Йордані хрещався.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

***

Щедрий вечір всім нам, щаслива година,

Породила Діва предвічного Сина.

Приспів:

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо!

Щедрий вечір на землі!

Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Не білі перини Богові стелила,

На в’язочці сіна Вічного зложила.

Не поміж царями Господь нам явився,

А між вівчарями в яслах положився.

А небесні духи в синяві співають,*

Пастерів убогих до стайні скликають.

Пастирі убогі до стайні приходять,

На в'язочці сіна Господа знаходять.

А на світлім сході зоря засвітила,

Трьох царів премудрих дуже звеселила.

Золото і ладан, миро вони взяли,

І в Єрусалимі за Христом питали.

Найшли Христа Бога не в Єрусалимі,

А в убогій стайні в місті Вифлеємі.

Убогим вертепом царі не гордили,

Христови всі дари і поклін зложили.

І ми Христа Бога всі радо вітаймо,

Разом з пастирями весело співаймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету

***

Ой сів Христос вечеряти,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Пришла до Нього Божа Мати,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ой, дай, Сину, райські ключі -

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Одімкнути рай і пекло,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Випустити грішні душі.

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Одні си не пускати:

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Що налаяла отца й матір,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Не налаяла, а подумала.

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Сучасні пісні для дітей 11 і 12 років

***

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом –

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати Україна.

Килим, килим, веселочко,

Клич гостей в оселі,

І співанкою гучною

Піднімись до стелі.

Стали в парі, стали в парі

Стрілочки-сестриці.

Вище чари, повні чари.

Чари-чарівниці.

Вітер басом, вітер басом,

А скрипками – хуга.

Бубон місяця нагрівся

Від пруга до пруга.

Сніговиця білолиця

І Мороз червоний –

Руки в боки й вихилясом –

Аж регочуть гони.

Хто там, хто там в шибку стука?

Може, гість далекий?

Може, змерзли біля вікон

Молоді смереки –

То щедрівка-мандрівочка

Йде з хати до хати…

Добрий вечір, щедрий вечір,

Україно-мати.

***

Старий Рік минає,

Новий наступає,

Новий наступає!

Пане Господарю,

Великий Владарю,

Великий Владарю!

Дайте нам з полиці

Із медом пшениці,

Із медом пшениці!

А ще щось такого —

До того смачного,

До того смачного!

Не дайте нам стояти,

Впускайте до хати,

Впускайте до хати!

Новий Рік приходить,

Щастя в дім приносить,

Щастя в дім приносить!

***

Стоїть церковця

Та й на схід сонця,

Щедрий вечір, добрий вечір

А в тій церковці

Аж три віконці,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Перше віконце —

То ясне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Друге віконце —

То ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Третє віконце —

Ясні зіроньки,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Ясні зіроньки —

То їх дітоньки,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Ой сидять собі

Та й кругом стола,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та й їдять кутю

Та й пшеничную,

Щедрий вечір, добрий вечір.

А коло нього

Та й жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір.

А коло неї

Та дітки її,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Ой пошли ж, Боже,

Довгого віку,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та й діждати вам

Нового року,

Щедрий вечір, добрий вечір.

***

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

***

В зеленім ліску по жовтім піску

Щедрий Святий Вечір Божий!

Пава ходила, пір'я згубила.

Щедрий Святий Вечір Божий!

В зеленім ліску по жовтім піску

Щедрий Святий Вечір Божий!

Дівчина ходила, пір'я збирала.

Щедрий Святий Вечір Божий!

Пір'я збирала, в фартушок клала.

Щедрий Святий Вечір Божий!

В фартушок клала, віночок плела.

Щедрий Святий Вечір Божий!

***

Ой, котилася торба

Та й з красного горба

На циганські дороги,

У далекі світи.

А в тій торбі

Щедрівок три жмені було.

Ми побігли за нею

Через гай і село,

Через поле і ліс,

Через калиновий міст

Аж прибились сюди,

Тож дозвольте защедрувати.

Гей, що перша тая жменя,

Довгі столи застелені,

А на лаві смерековій

Пан господар сидить гордий,

Він челядоньку розпитує:

Чи багато збіжжя, жита є?

Чи комора краму повна?

Чи худібка нагодована?

А челядонька отвіт дає:

Повні засіки вже збіжжя є.

У коморах срібло й злато,

Ще й вечеронька багата.

Гей, а що у другій жмені?

Там садочок заметений,

В нім газдиня горда й пишна

Зозуленьку слухать вийшла.

Зозуленька тихо кує

Та сонечку розказує,

Що газдиня рано встала

І світличку свято вбрала.

Гей, а що у третій жмені?

Там діброва, ще й зелена.

Там Тетянка походжає,

Отця й неньку повтішає,

Що у неї біле личко,

Чиста вода із кринички,

Що у неї довгі коси –

Жита тонкого колосся,

Що у неї ясні очка –

Тим вона нам і панночка.

Ой, якби ж то вона стала

Підійшла й поцілувала.

Та й четверту бачим жменю,

Треба витягнуть з кишені.

Там Віталько походжає,

Отця й неньку повтішає,

Що він ставен та високий,

Тому нам він ясен сокіл,

Що кінь його осідланий,

То на те він – козак славен.

Бере лучок в білі ручки,

Стрілочки пускає влучно,

Що він серце добре має,

Щедро гостей пригощає.

Що він серце добре має,

Щедро гостей пригощає.

***

Ой на річці на Йордані

Там Пречиста ризи прала.

Там Пречиста ризи прала,

На ялики Суса колихала.

Ой де ж не взялися три ангола,

Взяли Ісуса на небеса.

А ті ж небеса розтворилися,

Усім святим поклонилися.

***

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Діти хай у Вашім домі

Будуть вік увесь здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

В новий рік добро, надіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

В Щедрий вечір щедрівонька,

Прилетіла ластівка.

Гарну пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Щоби Вам защедрували.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте щедрі та багаті,

Пісня хай дзвенить у хаті.

Господиня, наче квітка,

А господар, ніби сокіл,

І такі ж хороші дітки!

З Новим Щастям! З Новим Роком!

Я щедрівочку свою

Добрим людям роздаю,

Ви її усім співайте,

Всюди радість засівайте.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте здорові, щасливі й багаті!

Хай пісня чудова лунає на святі!

***

А у Львові в першім домі

Приспів (після кожного рядка):

Щедрий вечер, святий вечер!

Стоять столи тисовії,

При тих столах писарчуки

Пишуть листи на папері.

Прийшла до них красна панна,

Красна панна Маринуня:

– Мої милі писарчуки,

Не пишіть ми на паперах,

Пишіть листи на китайці,

Бо я роду славненького

І батенька рідненького.

***

Ой рясна-красна в лузі калина.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А ще найкраща батькова дочка.

Щедрий вечір, добрий вечір!

По двору ходить — як місяць сходить.

Щедрий вечір, добрий вечір!

В сінечки ввійшла — як зоря зійшла.

Щедрий вечір, добрий вечір!

В світлоньку ввійшла — світлонька сяє.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Світлонька сяє, родина встає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Родина встає, шапки знімає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Шапки знімає, дочку вітає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Прикольні щедрівки для дорослих

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного короваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчать,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти, тітко, напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Приспів:

Щедрик, ведрик,

Дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були. (2)

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка,

А без меду не така,

Дайте нам п'ятака.

А п'ятак не такий,

Дайте руб золотий.

Приспів.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем,

І в таночок підем. (2)

Приспів.

***

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Сійся, родися, жито і пшениця,

Радість у полечках хай заколоситься!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Діти хай зростають наче соколята,

Батькові й матері веселії свята!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Накривайте столи цвітом-килимами,

Чашу, повну щастя, піднімайте з нами!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Славою лине пісня солов’їна,

Хай розквітає наша Україна!

З Новим роком, з новим щастям!

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