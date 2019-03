Panic! At The Disco – Dancing's Not A Crime: новий кліп, який змусить танцювати

Американський гурт Panic! At The Disco показав новий кліп на трек Dancing's Not A Crime, у якому знову з'явилась плюшева копія вокаліста. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Поп-панк гурт Panic! At the Disco потішив шанувальників новим яскравим кліпом на пісню Dancingʼs Not a Crime зі свіжої платівки "Pray for the Wicked".

Цього разу у ролику можна побачити не тільки саму команду, а й їхнього нового товариша – іграшкову версію фронтмена Брендона Урі. Щоправда, плюшевий соліст лише розважається, фотографується з фанатами, випиває та відвідує концерти, а під фінал Брендон просить охорону попрощатись з нахабним ледарем.

Відзначимо, що маппет-лялька Урі вже знайома глядачам з кліпу на пісню "Hey Look Ma, I Made It", яка підкорювала тренди Youtube.

Panic! At The Disco – Dancing's Not A Crime: дивитись новий кліп онлайн:

