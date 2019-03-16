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Нові рок-пісні тижня: плейлист сучасної музики, яка варта уваги

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за другий тиждень березня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий трек американців Our Last Night та свіжі кавери на популярні композиції. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Our Last Night - "Bleed For You"
  • HELLYEAH - 333
  • Crown The Empire - Are You Coming With Me?
  • Underoath - Bloodlust
  • Parting Gift - Without Sin
  • LEE MCKINNEY - The Sun And The Wind
  • Moderntears' - Thousand Times
  • Acres - Lonely World
  • Lonesome - In The Heart You Have WVNDER - Artorias (Lyric Video)
  • WVNDER - Artorias (Lyric Video)
  • YUNGBLUD, Halsey - "11 Minutes" (Cover by The Animal In Me)
  • BREATHE ATLANTIS - Savage (OFFICIAL VIDEO)
  • Vanish - Under Water // On Fire (Official Music Video)
  • dying in designer - Lately (Official Music Video)
  • Jonas Brothers - Sucker - Rock cover by Halocene

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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