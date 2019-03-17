Популярна музика: плейлист нових пісень тижня, які змусять танцювати

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ точно покращить настрій та додасть бадьорості, адже нові хіти відомих виконавців за цей тиждень весни вже підкорюють мережу та чарти!

Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за третій тиждень березня разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

Iggy Azalea - Sally Walker

benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin - I Can't Get Enough

Khalid - Talk (Official Video)

Afrojack ft. Rae Sremmurd & Stanaj - Sober

Carly Rae Jepsen - Now That I Found You [Official Music Video]

Joel Baker - What's A Song (Official Video)

Noah Kahan - Mess

Adam French - Keep It Together

LSD - No New Friends (Official Audio) ft. Sia, Diplo, Labrinth

Hozier - Dinner & Diatribes (Official Video)

Steve Aoki - Why Are We So Broken feat. Blink 182 (Official Video)

Billie Eilish - Bury A Friend (Zeds Dead Remix)

Juice WRLD - Hear Me Calling (Official Music Video)

Ozuna - Vacía Sin Mí feat. Darell (Video Oficial)

Halsey - "Without Me" (Cover by The Maine)

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