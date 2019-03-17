Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Популярна музика: плейлист нових пісень тижня, які змусять танцювати

  • 13
Популярні пісні слухати онлайн - фото 1
Популярні пісні слухати онлайн

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ точно покращить настрій та додасть бадьорості, адже нові хіти відомих виконавців за цей тиждень весни вже підкорюють мережу та чарти!

Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за третій тиждень березня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Попередні новинки музики слухайте тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

  • Iggy Azalea - Sally Walker
  • benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin - I Can't Get Enough
  • Khalid - Talk (Official Video)
  • Afrojack ft. Rae Sremmurd & Stanaj - Sober
  • Carly Rae Jepsen - Now That I Found You [Official Music Video]
  • Joel Baker - What's A Song (Official Video)
  • Noah Kahan - Mess
  • Adam French - Keep It Together
  • LSD - No New Friends (Official Audio) ft. Sia, Diplo, Labrinth
  • Hozier - Dinner & Diatribes (Official Video)
  • Steve Aoki - Why Are We So Broken feat. Blink 182 (Official Video)
  • Billie Eilish - Bury A Friend (Zeds Dead Remix)
  • Juice WRLD - Hear Me Calling (Official Music Video)
  • Ozuna - Vacía Sin Mí feat. Darell (Video Oficial)
  • Halsey - "Without Me" (Cover by The Maine)

Читайте також: Нові рок-пісні тижня: плейлист сучасної музики, яка варта уваги

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3685
10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
  • 15 березня, 17:21
  • 856
Гороскоп на 16 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 15 березня, 18:00
  • 200
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз