Олена Зеленська здала своє плаття в оренду

Дружина президента України Олена Зеленська один зі своїх нарядів віддала в оренду. Перша леді стала учасницею проєкту "Звичка бути усвідомленим".

У платті українського дизайнера Дафни Мей, яке передала в оренду Олена Зеленська, вона зустрічала у нашій країні дружину прем'єра Ізраїлю Сару Нетаньяху. За словами першої леді, їй імпонує ідея відповідального споживання. Однак до зменшення використовуваних речей їй ще дуже далеко.

"Завжди заздрила людям (це, в основному, чоловіки), які можуть полетіти у відрядження в інше місто, взявши з собою тільки паспорт і телефон. Кожен раз, збираючись в поїздку, дивуюся, як багато речей мені нібито необхідно. А повертаючись – наскільки мало стало у пригоді. Працюю над собою", – зізналася Зеленська. Вона також додала, що в одязі віддає перевагу зручності і практичності.

Учасниці проєкту "Звичка бути усвідомленим" – відомі українки. Жінки здають сервісу оренди одягу Oh My Look! свої наряди, щоб вони змогли знайти нове життя.

