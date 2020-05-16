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Зірка Жіночого Кварталу вперше вийшла на боксерський ринг
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Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна взяла участь у боксерському поєдинку в рамках 5 сезону онлайн-проєкту "Битва!".
У цьому реаліті-шоу знаменитості сходяться в чесних і дуже жорстких боях за всіма правилами боксу.
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За словами організаторів проєкту, головна його мета – популяризація бійцівського спорту, розвиток сили духу та залучення української молоді до здорового способу життя. За словами артистки, організатори проєкту запропонували їй участь, написавши листа через соціальну мережу. Актриса зізналася, що до цього ніколи в житті не займалася боксом, як і не брала участь у бійках.
Відомо, що суперницею Каті на ринзі стане співачка Оксі. "Не думаю, що вона зі мною буде поблажливою, так що, на рингу мені вже доведеться бити. Як кажуть мої рідні і тренер – або я її, або вона мене", – відповіла дівчина. Уточнимо, що прем'єра онлайн-проєкту "Битва!" відбудеться на офіційному YouTube-каналі 29 травня о 20:00.
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