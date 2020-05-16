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Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Леся Нікітюк вирішила здивувати своїх прихильників цього тижня. Популярна українська телеведуча та трошки співачка виклала в мережу цікавий фотоколаж, на якому показує, як би вона могла виглядати після пластичних операцій на обличчі. Дивіться, як на цю публікацію відреагували її підписники: "З фотошопом схожа на транса. Так значно красивіша", "Вам нічого міняти не потрібно. Ви й так прекрасна завдяки своїй природності. В цьому вся ваша родзинка", "Леся, боронь Боже щось міняти", "Вам точно не потрібно ніякої пластики", "Квітка і без пластики квітка", "Лесюня, природною ти сексуальніша".
А ця світлина Тіни Кароль неабияк розбурхала користувачів мережі. Вони оцінили її природну красу та, традиційно, засипали поп-діву сотнею компліментів: "Тіночко, у ти у нас королева", "Тону в очах", "Дуже сильно красива. І не тільки ззовні", "Котячий погляд", "Ох, левиця", "Як же красиво та гармонійно", "Захоплююча жінка", "Це надто шикарно", "Ой, сексі".
Нікіта Добринін і Дар'я Квіткова долучилися до кумедного челенджу в мережі. Його суть полягає в тому, щоб намалювати на картині те, що малює твій партнер на твоїй спині. Процес дуже цікавий і милий. Не дивно, що підписники солодкої парочки засипали їх теплими словами: "Ось, що означає: "На одній хвилі", "Клас! Дуже оригінально", "Прикольна ідея відчувати один одного", "Це дуже круто, тільки якщо пару днів в цю гру пограти на тілі «живого» місця не буде, одні татушки вийдуть", "Нікіта, а ви непогано малюєте", "Найкраще, що я бачила".
Справжня Мальвіна. Jerry Heil виклала у мережу серію крутих світлин, на яких вона постала перед своїми прихильниками у незвичному образі. Такою ви її ще не бачили. Не дивно, що її армія фанатів засипала Яну коментарями: "Фотки вау!", "Спочатку подумав, що ти – Біллі Айліш", "Схожа на міфічну істоту. Наче мавка", "Ого! Круто! Богиня".
Неймовірна Алла Костромічова вирішила нагадати своїм прихильникам, що ж зробило її настільки популярною моделлю зі світовим іменем. Для цього вона виклала серію світлин для різних глянців, запропонувавши своїм підписникам вибрати, який образ їм подобається найдужче. І тут Алла нарвалася на компліменти та критику водночас: "Алла, у вас на всіх фото відкритий рот. Потрібно з цим щось робити!", "Це просто фантастика", "Ви на проекті Топ-модель багатьом говорите, що у них на фото завжди відкритий рот, але ось ви виклали свої фото і у вас там також на усіх фото відкритий рот", "Який погляд. Подобається все!", "Це нереально красиво. Справжнє мистецтво!"
Колишня учасниця проєкту "Від пацанки до панянки" виклала кілька фото з яскравої фотосесії Владислава Роговенко, яка очікує на первістка. Красуню відразу ж засипали коментарями та поділились припущеннями, на кого вона чекає: "Рада за тебе. Будь найкращою мамою для своєї дитини", "Влада, шикарна красуня", "Дуже красиво", "Ура, у вас буде хлопчик" (підказка у кольорі фаєра та сердечка у пості), "Нехай дитинка буде щаслива".
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